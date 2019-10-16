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Подчуфарова вернется в биатлон и будет выступать за Словению
Внезапный трансфер на выход из русской команды.
Бронзовый призер ЧМ-2017 в миксте в составе сборной России Ольга Подчуфарова возобновит карьеру.
Биатлонистка в сезоне-2019/20 будет выступать за Словению, сообщил Sports.ru.
Генсек биатлонного подразделения словенской Ассоциации лыжного спорта Матей Облак подтвердил переход Ольги в новую сборную.
«Инициатива выступать за Словению исходила от самой Ольги, и мы поддержали ее желание. В нашей команде она будет на ведущих ролях. Она достаточно опытная биатлонистка, что важно для нашей молодой команды. Кроме того, в 2021 году словенская Поклюка примет чемпионат мира по биатлону, поэтому нам бы хотелось иметь конкурентоспособную сборную», – заявил Облак в интервью агентству ТАСС.
27-летняя Подчуфарова летом 2019-го объявила о возвращении в спорт после годичного перерыва, но официально не подтвердила трансфер в словенскую национальную команду. В Союзе биатлонистов России одобрили переход в новую сборную.
- Подчуфарова закончила спортивную карьеру в 2018 году в 25 лет.
- Новый сезон биатлонного Кубка мира стартует в шведском Эстерсунде 29 ноября.
СБР договорился с биатлонистами сборной. В этом сезоне условия контрактов останутся прежними