Бронзовый призер ЧМ-2017 в миксте в составе сборной России Ольга Подчуфарова возобновит карьеру.

Биатлонистка в сезоне-2019/20 будет выступать за Словению, сообщил Sports.ru.

Генсек биатлонного подразделения словенской Ассоциации лыжного спорта Матей Облак подтвердил переход Ольги в новую сборную.

«Инициатива выступать за Словению исходила от самой Ольги, и мы поддержали ее желание. В нашей команде она будет на ведущих ролях. Она достаточно опытная биатлонистка, что важно для нашей молодой команды. Кроме того, в 2021 году словенская Поклюка примет чемпионат мира по биатлону, поэтому нам бы хотелось иметь конкурентоспособную сборную», – заявил Облак в интервью агентству ТАСС.

27-летняя Подчуфарова летом 2019-го объявила о возвращении в спорт после годичного перерыва, но официально не подтвердила трансфер в словенскую национальную команду. В Союзе биатлонистов России одобрили переход в новую сборную.

Подчуфарова закончила спортивную карьеру в 2018 году в 25 лет.

Новый сезон биатлонного Кубка мира стартует в шведском Эстерсунде 29 ноября.

СБР договорился с биатлонистами сборной. В этом сезоне условия контрактов останутся прежними

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