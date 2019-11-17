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Логинов, Гараничев и Юрлова выступят на первом этапе Кубка мира
Зима максимально близко.
Тренерский штаб сборной России по биатлону по итогам контрольных гонок в Тюмени огласил состав команды на первый этап Кубка мира.
Мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Матвей Елисеев.
Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ирина Старых.
Персональную квоту на первый этап имеют победители общего зачета Кубка IBU-2018/19 – Антон Бабиков и Виктория Сливко.
- Кубок мира стартует 30 ноября в Эстерсунде (Швеция).
- Логинов, Гараничев и Старых не участвовали в отборах, так как по итогам прошлого сезона заняли место в топ-15.
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