Тренерский штаб сборной России по биатлону по итогам контрольных гонок в Тюмени огласил состав команды на первый этап Кубка мира.

Мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Матвей Елисеев.

Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ирина Старых.

Персональную квоту на первый этап имеют победители общего зачета Кубка IBU-2018/19 – Антон Бабиков и Виктория Сливко.

Кубок мира стартует 30 ноября в Эстерсунде (Швеция).

Логинов, Гараничев и Старых не участвовали в отборах, так как по итогам прошлого сезона заняли место в топ-15.

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