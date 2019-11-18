Русская национальная биатлонная забава – отбор в сборную на первые этапы Кубка мира. Кажется, не было ни одного старта сезона, когда бы не случились скандальные решения по тем или иным спортсменам.

Приходя к власти в Союзе биатлонистов России, Владимир Драчев одним из главных пунктов программы назвал прозрачные критерии отбора. И, действительно, к новому сезону условия попадания в команду были предельно конкретны:

4 женщины и 3 мужчины, набравшие наибольшее суммарное количество очков на контрольных стартах.

Спортсмены, занявшие 1-15 место в общем зачете Кубка мира 2018-2019.

По 2 спортсмена у женщин и у мужчин – по решению тренеров спортивной сборной команды.

Победители общего зачета Кубка IBU сезона 2018-2019 допускаются на первый этап КМ по личной квоте.

По этому документу в сборную автоматически попали пятеро: Александр Логинов, Евгений Гараничев и Екатерина Юрлова (топ-15 в тотале), а также Антон Бабиков и Виктория Сливко (победители Кубка IBU).

Позднее СБР опубликовал аналогичный документ, но напротив фамилий Ирины Старых и Екатерины Глазыриной стояли звездочки – спортсменки рассматривались только под Кубок IBU. С ними и случился главный скандал нового отбора. По сумме баллов Старых заняла второе место, Глазырина – третье. При этом Ирину с нарушением своих же правил Союз отправил на Кубок мира, Екатерина даже не поедет на второй по значимости турнир, а будет готовиться к Кубку России.

Ирина СтарыхGetty Images

Итоговый состав стал откровением даже для вице-президента СБР Алексея Нуждова: «Для меня главный вопрос – попадание Ирины Старых на Кубок мира. Хотя у нас недавно прошло Правление, на котором мы утвердили критерии отбора. Там было решение по двум спортсменкам персонально: Старых и Глазырина – их допустили к участию в гонках, но только для отбора на Кубок IBU. Это прописано в критериях, они опубликованы – все заинтересованные их видят. Почему их нарушили? Не могу ничего сказать, не был свидетелем, никто мне этого пока не прокомментировал.

Могу сказать, что мне стыдно за такое решение. Потому что я член Правления – я голосовал за решение, которое оказалось не обязательным к исполнению. Я не хочу, чтобы с моей фамилией ассоциировались, наверное, небеспочвенные выводы болельщиков, указывающие на какой-то лоббистский или административный ресурс конкретного региона.

Я считаю, что с враньем и обманом надо заканчивать, иначе мы никуда не продвинемся. Все должно быть честно, открыто и по правилам – тогда все будет понятно и болельщикам, и честным спортсменам и тренерам. Я как член Правления хочу извиниться перед теми болельщиками, которых мы ввели в заблуждение».

Екатерина ГлазыринаImago

Четырехкратный чемпион мира Николай Круглов в разговоре с корреспондентом Eurosport.ru Александром Петровым рассказал свое видение этой ситуации: «Могут быть вопросы к самим критериям, но этот разговор лежит уже в другой плоскости – их можно обсуждать, можно с ними не соглашаться, но нет смысла их принимать, чтобы не следовать этим решениям.

На этапах Кубка мира должны выступать сильнейшие спортсмены на данный момент. Если по итогам отбора шесть человек попадают в команду – они и должны ехать. Только так можно формировать боеспособную команду. Конечно, у тренеров может и должно быть какое-то мнение – для этого всегда оставалось одно место на усмотрение тренерского штаба. Есть ребята, которые завоевали персональные квоты, например, на Кубке IBU – им нет смысла отбираться. А все остальные должны через отбор проходить – я не вижу ничего в этом сверхестественного.

Можно выстроить правильную логистику между Кубком мира, IBU и турнирами в России – просто должна работать система ротации. Но не должно быть ситуаций как когда, например, человек выиграл «Ижевскую винтовку» и сразу едет на Кубок мира. Должна быть какая-то поступательность движения. Четкое следование критериям отбора и нормальная ротация – вот и все, что нужно».

Как объяснил выбор Старых глава СБР

После таких обвинений Драчеву ничего не осталось, как ответить на претензии: «Тренерским штабом было предложено рассмотреть кандидатуру Старых для участия в Кубке мира. Обсуждение конкретно по ней проходило долго, так как было необходимо вмешательство правления, потому что прописанные критерии не позволяли ей участвовать в Кубке мира. Я был категорически против изменений, но весь тренерский штаб единогласно заявил о том, что Ирину Старых необходимо подключить к стартам на трех первых этапах Кубка мира.

Владимир ДрачевOther Agency

Любые критерии принимаются людьми, и возможны ошибки. Мы сами их приняли и можем их подправить с учетом мнения тренерского штаба, необходимости спортсмена на этапах Кубка мира. Мы понимаем, что изменения пойдут только на пользу сборной страны и нашим результатам.

Катя Глазырина тренировалась в другом месте и приехала только на отбор, не выполнив прописанные условия. Плюс она имеет два флажка. Имея горький опыт с Маргаритой Васильевой, мы понимаем, что наступать на грабли опять не хочется. Декабрь мы с ней пропустим, а дальше посмотрим по обстановке».

Защитил выбор Ирины и тренер женской сборной России Виталий Норицын: «По Старых вопросов не было. Функционально она смотрится хорошо. Мы наблюдали это на последнем сборе, который она прошла вместе с командой. В стрелковом плане – также без вопросов. В первом спринте – замечательный финишный круг, во втором тоже показала хороший уровень. На Кубке мира должны выступать сильнейшие».

Глазырина заочно ответила Драчеву по поводу флажков в инстаграме: «К отбору приехала.... Если меня 2 дня не было на сборе, то на это есть веские причины. И некоторые спортсмены и с двумя флажками выступали на Олимпиаде!»

Встал на сторону Екатерины и бывший глава Союза Александр Тихонов: «Нельзя ограничивать контрольные старты, не допустив спортсменов, желающих посоревноваться. Система отбора правильная, только когда стартуют все желающие. И брать по контрольным стартам тех, кто выиграл, как это делается в Норвегии. Едут семь человек – вот семь первых и берут. Кто готовился и как – это никого не интересует. Тогда это справедливо.

Нуждов решает, кому ехать, а кому не ехать? Человек абсолютно не из той оперы, это вопиющее безобразие. Почему безмолвствуют Колобков, Поздняков, Свищев? Шпагоглотатели. Нас поливают, а никаких вопросов не решается и никто не вмешивается. Это же ненормальное явление. Глазырину не допустили. Мне кажется, причина только одна – за нее не заплатили штраф».

Александр ТихоновImago

В ситуации со штрафом, речь идет о возврате призовых в IBU после дисквалификации. Правда, Алексей Нуждов в такую причину не верит: «Однозначно нет. Может, при принятии решения кто-то эту версию озвучивал, но в моем понимании связи нет. Долг не может быть препятствием – это мое личное мнение, не мнение члена Правления».

Николай Круглов также считает, что в нормальном коллективе таких вещей быть не должно: «Все вопросы нужно обсуждать и пытаться решить в рабочем порядке, а не выносить на всеобщую дискуссию. Вопросы, претензии, дискоммуникация между спортсменом и федерацией не должны приводить к тому, что человека оставляют за бортом и лишают права выступать на международных соревнованиях».

«Подождите, сейчас еще никто никуда не едет»

Помимо истории со Старых и Глазыриной на правила отбора может пожаловаться и Кирилл Стрельцов – он занял третье место по сумме баллов на отборе и должен был ехать на КМ. Но туда тренерским решением взяли Елисеева и Латыпова (четвертое и пятое места по результатам отбора).

Впрочем, оказывается, что объявленный состав неокончательный. По крайней мере, если верить еще одному члену Правления Союза биатлонистов России Алексею Ермашову: «Надо набраться терпения, в ближайшее время Правление утвердит новый состав. Сейчас еще никто никуда не едет. Я не готов комментировать ситуацию с отклонением от критериев, сформированных Правлением. Его члены сейчас в некотором недоумении. Просьба: набраться терпения.

Я за то, чтобы коллективные решения коллективами и рассматривались. Сейчас коллектив о принятых решениях узнает из СМИ. Это странно. Хотя никаких решений, кроме ранее принятых, реализовано быть не может. Нужно понять, откуда идет импульс, сориентироваться в этой дезинформации. Сегодня-завтра все станет понятно».

Правда, то, что СБР уже запорол идею честного и прозрачного отбора (по крайней мере, в этом году), понятно уже сейчас.

Логинов, Гараничев и Юрлова выступят на первом этапе Кубка мира

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