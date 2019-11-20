Союз биатлонистов России (СБР) заново утвердил состав сборной России на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU после заседания правления.

Мужской список не изменился, женский претерпел изменения после многочисленных публикаций в медиа. Изначально СБР нарушил заявленные критерии отбора и взял на Кубок мира Ирину Старых, которая была заявлена только для отбора на Кубок IBU. Екатерина Глазырина, выполнившая критерии и также рассматривавшаяся только для Кубка IBU, сперва не попала ни в один состав.

Состав на Кубок мира

Мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков (личная квота), Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Матвей Елисеев.

Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко (личная квота), Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Тамара Воронина.

Состав на Кубок IBU

Мужчины: Карим Халили, Василий Томшин, Андрей Вьюхин, Кирилл Стрельцов, Евгений Сидоров, Александр Поварницын, Ильназ Мухамедзянов.

Женщины: Ирина Старых, Екатерина Глазырина, Анастасия Гореева, Полина Шевнина, Ирина Казакевич, Наталья Гербулова, Анастасия Поршнева.

Кубок мира стартует 30 ноября в Эстерсунде (Швеция), Кубок IBU – 28 ноября в Шушене (Норвегия).

Логинов, Гараничев и Старых не участвовали в отборах, так как по итогам прошлого сезона заняли место в топ-15.

«С обманом надо кончать». Старых поедет на Кубок мира, а Глазырина на Кубок России вопреки критериям

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