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СБР утвердил новые составы. Старых сослали на Кубок IBU, Глазыриной дали шанс
Медиа добились восстановления справедливости.
Союз биатлонистов России (СБР) заново утвердил состав сборной России на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU после заседания правления.
Мужской список не изменился, женский претерпел изменения после многочисленных публикаций в медиа. Изначально СБР нарушил заявленные критерии отбора и взял на Кубок мира Ирину Старых, которая была заявлена только для отбора на Кубок IBU. Екатерина Глазырина, выполнившая критерии и также рассматривавшаяся только для Кубка IBU, сперва не попала ни в один состав.
Состав на Кубок мира
Мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков (личная квота), Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Матвей Елисеев.
Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко (личная квота), Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Тамара Воронина.
Состав на Кубок IBU
Мужчины: Карим Халили, Василий Томшин, Андрей Вьюхин, Кирилл Стрельцов, Евгений Сидоров, Александр Поварницын, Ильназ Мухамедзянов.
Женщины: Ирина Старых, Екатерина Глазырина, Анастасия Гореева, Полина Шевнина, Ирина Казакевич, Наталья Гербулова, Анастасия Поршнева.
- Кубок мира стартует 30 ноября в Эстерсунде (Швеция), Кубок IBU – 28 ноября в Шушене (Норвегия).
- Логинов, Гараничев и Старых не участвовали в отборах, так как по итогам прошлого сезона заняли место в топ-15.
«С обманом надо кончать». Старых поедет на Кубок мира, а Глазырина на Кубок России вопреки критериям