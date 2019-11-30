30 ноября в Швеции стартует Кубок мира-2019/20 по биатлону. Стреляющие лыжники выступят в супермиксте и смешанной эстафете.

Многие сборные заметно обновили гардероб в сравнении с прошлым сезоном, другие предстанут в знакомых цветах. Какая форма топов нравится тебе больше всего?

Чемпионат мира-2019 пройдет в феврале в Италии.

Действующие победители Кубка мира – Йоханнес Бё (Норвегия) у мужчин и Доротея Вирер (Италия) у женщин.

Фуркад и Логинов в новой схватке с Бё, у женщин фаворита нет. Все о старте КМ

(Фото: официальный сайт СБР)

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