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Россия в красном и розовом. Выбери самую красивую форму Кубка мира-2019/20 по биатлону
Большинство сборных уже представили спортивные комбинезоны.
30 ноября в Швеции стартует Кубок мира-2019/20 по биатлону. Стреляющие лыжники выступят в супермиксте и смешанной эстафете.
Многие сборные заметно обновили гардероб в сравнении с прошлым сезоном, другие предстанут в знакомых цветах. Какая форма топов нравится тебе больше всего?
- Чемпионат мира-2019 пройдет в феврале в Италии.
- Действующие победители Кубка мира – Йоханнес Бё (Норвегия) у мужчин и Доротея Вирер (Италия) у женщин.
Фуркад и Логинов в новой схватке с Бё, у женщин фаворита нет. Все о старте КМ
(Фото: официальный сайт СБР)
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