Кубок мира-2019/20 стартовал одиночной смешанной эстафетой. Победу одержали хозяева трассы в Эстерсунде, шведы Ханна Эберг и Себастьян Самуэльссон, у которых два штрафных круга.

Вторыми стали немцы Франциска Пройс и Эрик Лессер, тройку замкнули норвежцы Марте Ульсбю-Ройселанн и Ветле Кристиансен. После половины гонки в лидерах шла сборная Украины, но Анастасия Меркушина не закрыла три мишени на шестом рубеже. В итоге украинцы финишировали четвертыми.

Сборная России, которую представляли Тамара Воронина и Матвей Елисеев, начала сезон с пяти незакрытых мишеней и 12-го места.

Позже состоится смешанная эстафета.

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