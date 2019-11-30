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Италия выиграла смешанную эстафету, Россия – четвертая
Российская сборная отстала от лидера на минуту и 44 секунды.
В шведском Эстерсунде в рамках первого этапа Кубка мира прошла смешанная эстафета.
Победу одержала сборная Италии, показавшая результат 1:05.56,1 (0 штрафных кругов + 9 дополнительных патронов). За итальянскую команду выступали Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер и Доминик Виндиш.
Второе место заняла сборная Норвегии (+4,1; 0 + 15), третье – сборная Швеции (+59,9; 0 + 11). Российская команда заняла четвертую строчку с отставанием от лидера +1:44,9 (1 штрафной круг + 13 доп. патронов).
- Россию представляли Екатерина Юрлова, Светлана Миронова, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.
- В первой гонке сезона – сингл-миксте – Россия стала 12-й.
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