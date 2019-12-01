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Братья Бё порвали спринт, Елисеев – третий, Логинов – четвертый

Братья Бё порвали спринт, Елисеев – третий, Логинов – четвертый
Eurosport

1 час назад

Матвей обошел Александра Логинова!

Российский биатлонист Матвей Елисеев занял третье место в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

26-летний Елисеев показал безупречную стрельбу и вышел со второго рубежа первым, но на последнем круге братья Бё из Норвегии были быстрее. Победителем стал Йоханнес (24:18,3), второе место – у Тарьея (+19,0). Оба биатлониста допустили по промаху. Елисеев уступил старшему Бё всего 0,9 секунды.

Четвертым стал лидер сборной России Александр Логинов – он допустил промах на лежке. 0,8 секунды ему проиграл француз Мартен Фуркад, который промазал дважды.

  • Елисеев впервые попал на личный подиум Кубка мира.
  • Женский спринт стартует в 17:30.

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