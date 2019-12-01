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Раньше Елисеев мазал по 8 раз, а теперь взял подиум с чистой стрельбой. Летом ему помогала Ахатова
Олимпийская чемпионка Турина полностью переделала винтовку биатлониста.
Мужская сборная России по биатлону начала сезон увереннее лыжной, причем первое призовое место завоевал не признанный лидер Александр Логинов, а Матвей Елисеев – потенциально даже не второй номер команды. 26-летний Матвей пролетел стартовый спринт в Эстерсунде с чистой стрельбой и вклинился на подиум. Он не пустил туда Логинова и Мартена Фуркада, а действительно недосягаемым был только Йоханнес – до Тарьея не хватило 0,9 секунды.
В топ-10 лишь Елисеев отстрелял чисто. По промаху допустили норвежские братья, один – у Логинова, два – у Фуркада. Следующий безупречный спортсмен расположился на 15-м месте: итальянец Бормолини отлично стрелял, но очень медленно передвигался на лыжах. Еще хуже ногами были чехи Крчмар и Шлезингр, а о нолях китайца и казаха из нижней части протокола можно даже не упоминать.
Матвей ЕлисеевGetty Images
Казалось бы, нет ничего странного в чистой стрельбе биатлониста – в каждой гонке кого-то прорывает на ноль, а в Эстерсунде даже не было сильного ветра. Но в случае Елисеева странное есть – стрельба всегда была его слабым местом.
Процентовка сезона-2018/19 – 80: результат середняка, который не может выбраться в топы даже на пару гонок. За 20 личных стартов прошлого года на Кубке и чемпионате мира Матвей ни разу не отстрелял чисто, а один промах выдал всего три раза. Два или три непопадания – привычная статистика Елисеева. Бывали четыре промаха, бывали пять, а в масс-старте Нове-Место и пасьюте Антхольца он продемонстрировал впечатляющие восемь.
Елисеев – точно не самый слабый биатлонист российского поколения начала 90-х. Логинов за скобками, но по потенциалу он явно не уступал Бабикову и Цветкову, которые побывали на кубковых подиумах. Каждый раз подняться выше европейского уровня мешала стрельба, хотя в прошлом году Матвею доверили эстафету на чемпионате мира, и команда взяла бронзу.
Нужно было менять что-то в подходе к стрельбе, и Елисеев работал над этим в межсезонье вместе с серьезными помощниками. На межсезонных сборах к национальной команде в качестве стрелковых консультантов присоединялись бывшие биатлонисты сборной Альбина Ахатова и Максим Максимов – сильным местом супругов как раз была стрельба: невозмутимо выбить нули в тяжелейшей индивидуалке – раз плюнуть. Но 43-летняя Ахатова не просто знает, как работать на коврике и как подходить к рубежу – она занимается изготовлением лож для винтовок. Такие тонкости серьезно влияют на процент попадания.
«Идеально подогнанное оружие дает чувство единого целого: винтовка становится твоим продолжением. Когда это ощущение есть, можно ставить технику и нарабатывать навыки производства точного выстрела», – объясняла Альбина.
Альбина Ахатова на ЧМ-2008Getty Images
Когда Ахатова и Максимов начали помогать сборникам, им стало ясно, что в случае Елисеева недостаточно простой отработки стрелкового навыка. В первую очередь они плотно занялись его винтовкой.
«В стрельбе больше помогла Альбина Ахатова – она ездила с нами почти все лето. Они с Максимовым в паре работали хорошо – прогресс, я надеюсь, будет. Мне почти полностью поменяли изготовку лежа: там укоротили, тут подпилили, ремень поменяли, попытались поиграть, чтобы на локтевом ремне была прослойка, чтобы пульс не пробивал. Потому что в начале лета у меня было очень тяжелое состояние стрельбы», – рассказал биатлонист.
И вот в первой же личной гонке сезона Елисеев выбил единственный за много времени ноль. Следующая гонка – лояльная к стрелкам индивидуалка. Идеальный вид, чтобы доказать неслучайность приключившейся точности.