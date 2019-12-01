Мужская сборная России по биатлону начала сезон увереннее лыжной, причем первое призовое место завоевал не признанный лидер Александр Логинов, а Матвей Елисеев – потенциально даже не второй номер команды. 26-летний Матвей пролетел стартовый спринт в Эстерсунде с чистой стрельбой и вклинился на подиум. Он не пустил туда Логинова и Мартена Фуркада, а действительно недосягаемым был только Йоханнес – до Тарьея не хватило 0,9 секунды.

В топ-10 лишь Елисеев отстрелял чисто. По промаху допустили норвежские братья, один – у Логинова, два – у Фуркада. Следующий безупречный спортсмен расположился на 15-м месте: итальянец Бормолини отлично стрелял, но очень медленно передвигался на лыжах. Еще хуже ногами были чехи Крчмар и Шлезингр, а о нолях китайца и казаха из нижней части протокола можно даже не упоминать.

Матвей ЕлисеевGetty Images

Казалось бы, нет ничего странного в чистой стрельбе биатлониста – в каждой гонке кого-то прорывает на ноль, а в Эстерсунде даже не было сильного ветра. Но в случае Елисеева странное есть – стрельба всегда была его слабым местом.

Процентовка сезона-2018/19 – 80: результат середняка, который не может выбраться в топы даже на пару гонок. За 20 личных стартов прошлого года на Кубке и чемпионате мира Матвей ни разу не отстрелял чисто, а один промах выдал всего три раза. Два или три непопадания – привычная статистика Елисеева. Бывали четыре промаха, бывали пять, а в масс-старте Нове-Место и пасьюте Антхольца он продемонстрировал впечатляющие восемь.

Елисеев – точно не самый слабый биатлонист российского поколения начала 90-х. Логинов за скобками, но по потенциалу он явно не уступал Бабикову и Цветкову, которые побывали на кубковых подиумах. Каждый раз подняться выше европейского уровня мешала стрельба, хотя в прошлом году Матвею доверили эстафету на чемпионате мира, и команда взяла бронзу.

Нужно было менять что-то в подходе к стрельбе, и Елисеев работал над этим в межсезонье вместе с серьезными помощниками. На межсезонных сборах к национальной команде в качестве стрелковых консультантов присоединялись бывшие биатлонисты сборной Альбина Ахатова и Максим Максимов – сильным местом супругов как раз была стрельба: невозмутимо выбить нули в тяжелейшей индивидуалке – раз плюнуть. Но 43-летняя Ахатова не просто знает, как работать на коврике и как подходить к рубежу – она занимается изготовлением лож для винтовок. Такие тонкости серьезно влияют на процент попадания.

«Идеально подогнанное оружие дает чувство единого целого: винтовка становится твоим продолжением. Когда это ощущение есть, можно ставить технику и нарабатывать навыки производства точного выстрела», – объясняла Альбина.

Альбина Ахатова на ЧМ-2008Getty Images

Когда Ахатова и Максимов начали помогать сборникам, им стало ясно, что в случае Елисеева недостаточно простой отработки стрелкового навыка. В первую очередь они плотно занялись его винтовкой.

«В стрельбе больше помогла Альбина Ахатова – она ездила с нами почти все лето. Они с Максимовым в паре работали хорошо – прогресс, я надеюсь, будет. Мне почти полностью поменяли изготовку лежа: там укоротили, тут подпилили, ремень поменяли, попытались поиграть, чтобы на локтевом ремне была прослойка, чтобы пульс не пробивал. Потому что в начале лета у меня было очень тяжелое состояние стрельбы», – рассказал биатлонист.

И вот в первой же личной гонке сезона Елисеев выбил единственный за много времени ноль. Следующая гонка – лояльная к стрелкам индивидуалка. Идеальный вид, чтобы доказать неслучайность приключившейся точности.

Спринт 10 км, Эстерсунд

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