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Вирер выиграла спринт, лучшая из россиянок – 15-я
Второе место у Олсбю-Ройселанд, третье – у Маркеты Давидовой.
В шведском Эстерсунде в рамках первого этапа Кубка мира прошла спринтерская гонка среди женщин.
Победительницей гонки стала чемпионка сезона-2018/19 Доротея Вирер, показавшая результат 19.48,5 (на счету итальянки один штрафной круг). Второе место заняла представительница Норвегии Марте Олсбю-Ройселанд (+8,6, два штрафных круга), третье – чешка Маркета Давидова (+11,9, без штрафных кругов).
- Россиянка Светлана Миронова финишировала 15-й, Лариса Куклина – 18-й, Тамара Воронина – 29-й, Екатерина Юрлова-Перхт – 51-й, Виктория Сливко – 61-й, Кристина Резцова – 78-й.
- Победителем мужского спринта стал норвежец Йоханнес Бё.
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