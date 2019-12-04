Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 км на первом этапе Кубка мира, который проходит в шведском Эстерсунде.

Фуркад показал результат 53.11,9, на счету Мартена одна штрафная минута. На втором и третьем местах финишировали соотечественники Фуркада Симон Дестье (+12,7; одна штрафная минута) и Кентен Фийон-Майе (+1.50,8; три штрафных минуты).

Российский биатлонист Матвей Елисеев занял восьмую строчку, Александр Логинов – девятую.

Евгений Гараничев финишировал 11-м, Антон Бабиков – 14-м, Дмитрий Малышко – 39-м, Эдуард Латыпов – 50-м, Никита Поршнев – 84-м.

Раньше Елисеев мазал по 8 раз, а теперь взял подиум с чистой стрельбой. Летом ему помогала Ахатова

Качай приложение Eurosport для iOS или Android