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Фуркад выиграл индивидуальную гонку, Елисеев – 8-й, Логинов – 9-й

Фуркад выиграл индивидуальную гонку, Елисеев – 8-й, Логинов – 9-й
Eurosport

43 мин. назадОбновлено 32 мин. назад

Второе и третье места заняли соотечественники Фуркада.

Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 км на первом этапе Кубка мира, который проходит в шведском Эстерсунде.

Фуркад показал результат 53.11,9, на счету Мартена одна штрафная минута. На втором и третьем местах финишировали соотечественники Фуркада Симон Дестье (+12,7; одна штрафная минута) и Кентен Фийон-Майе (+1.50,8; три штрафных минуты).

  • Российский биатлонист Матвей Елисеев занял восьмую строчку, Александр Логинов – девятую.
  • Евгений Гараничев финишировал 11-м, Антон Бабиков – 14-м, Дмитрий Малышко – 39-м, Эдуард Латыпов – 50-м, Никита Поршнев – 84-м.

Раньше Елисеев мазал по 8 раз, а теперь взял подиум с чистой стрельбой. Летом ему помогала Ахатова

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