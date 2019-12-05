Лариса Куклина из России заняла пятое место в индивидуальной гонке на 15 километров, прошедшей в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Куклина допустила по промаху на первых двух рубежах и проиграла победительнице, француженке Жюстин Брайса, 38.8 секунды. Второй стала биатлонистка из Украины Юлия Джима – она закрыла все мишени, но хуже шла ходом и уступила 11.1 секунды. Третье место у соотечественницы Брайса Джулии Симон (2 промаха, +17.7).

Результаты других представительниц России: Воронина – 14-я, Юрлова-Перхт – 16-я, Миронова – 44-я, Резцова – 62-я, Сливко – 65-я.

Лидер Кубка мира Доротея Вирер сохранила желтую майку лидера, заняв седьмое место.

Заключительной гонкой этапа станет эстафета, которая пройдет 8 декабря.

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