Дарья Домрачева и Уле-Айнар Бьорндален оставили биатлон в 2018 году, прихватив на двоих 12 золотых олимпийских медалей и семь «Больших хрустальных глобусов». За год вне тура стреляющих лыжников они переехали в Монако, Даша выпустила линию одежды, а Уле-Айнар занялся раскруткой бренда Bjorndalen (хотя чем торговать, он еще не придумал).

Конечно, они не усидели без биатлона дольше одного сезона. Теперь семья олимпийских чемпионов поднимает вид спорта в стране-хозяйке следующих Игр – Китае. «Впервые меня позвали сюда два года назад, – рассказал норвежец. – Я подумал, что это могло бы быть интересно, но все же изучал вопрос и советовался со многими людьми. Кажется, мне пришло шесть или семь предложений, прежде чем я согласился на сборную Китая. Это работа, которой я и Дарья можем заниматься вместе. Как и прежде, когда мы сами были спортсменами».

Сама Домрачева, как и практически перед всеми важными событиями в жизни, первым делом поставила в известность президента Белоруссии. «Я говорю: не могу отказать, потому что Си Цзиньпин откажет мне потом в другом, – ответил Александр Лукашенко. – Если будет результат у них, так китайцы запомнят надолго, что белорусы помогли».

Уле-Айнар Бьорндален, Дарья ДомрачеваGetty Images

Бьорндален с сезона-2019/20 стал главным тренером национальной команды, а Домрачева возглавила женскую сборную Поднебесной. Успехи китайского биатлона закончились еще в конце нулевых, когда на Кубке мира-2008/09 Лю Сяньин занимала 15-е место в тотале, а Ван Чуньли опережала Нойнер с Бергер и выигрывала спринт в Эстерсунде. Домрачевой же досталась команда с двумя биатлонистками на 78-м и 83-м местах в общем зачете прошлого сезона, в мужском составе Китая не было ни одного атлета в топ-100 КМ.

Наверняка новообращенные тренеры обалдели от увиденного. «У нас не было ни лыж с палками, ни смазочной бригады, ничего, – таращил глаза Бьорндален на следующий день после официального назначения. – Нужно найти правильных людей. А это непросто, когда наступил конец года и все сервис-бригады уже сформированы».

Домрачева и УАБ вывезли 13 спортсменов на месячный сбор в Монголию, а в ноябре приехали на тренировки в норвежский Шушен. Чтобы подготовить лыжи, Уле-Айнар попросил помощи у родной федерации, потому что понял: шансов затащить этот сезон уже нет. «Если у тебя нет вакс-бригады из топ-5, то очень сложно попасть в первую десятку по результатам. Соревноваться без смазчиков – это как ехать на Fiat 500 вместо Ferrari», – грустно заключил Бьорндален. Причина одна – слабое финансирование от Национального олимпийского комитета.

При этом величайший биатлонист в истории утверждает, что у китайской сборной лучшая стрельба, но слабейший ход, и над этим нужно будет работать. Статистика подтвердила: в прошлом сезоне Янь Чжан закрыла 89% мишеней и попала в топ-10 стрелков по итогам сезона, причем она участвовала в 14 гонках, но заехала в очки только в трех стартах. «Финишировать в десятке в женской эстафете было бы очень круто, – поставил цель Бьорндален. – Для мужчин здорово было бы попадать в пасьюты, но тут сложно сказать».

У азиатской сборной есть таланты – например, 21-летняя Мэнь Фаньци, чемпионка мира в индивидуальной гонке среди юниоров-2019. Конечно, УАБ с Домрачевой привлекли ее к сборам основной команды и обкатали на Кубке мира, но в Эстерсунде получилось слабовато – 17-я стрельба в смешанке, 18-й ход, 19-е итоговое место. В Пекине-2022 Фаньци будет 23 – столько было Домрачевой, когда она брала бронзу в олимпийском Ванкувере. «На тренировках некоторые выглядят лучше остальных, но в целом все учатся достаточно быстро», – кажется, это Дарья как раз про Мэнь.

Мэнь Фанци, Китай, Эстерсунд, спринт, 5 декабря 2019 годаGetty Images

Различие в культурной коммуникации семья великих биатлонистов познала по полной. Например, они столкнулись с тем, что китайцы почти не говорят по-английски – некоторые более-менее строят фразы, почти все понимают международный язык тренеров, но для полноценного общения им нужен посредник. «Хе-хе, многое можно показать на пальцах, – усмехнулся Уле-Айнар. – Переводчица Кристина – важнейшая часть команды, она наш босс».

Пока ему с Дарьей тяжело выучить даже имена спортсменов. Но раньше со сборной Поднебесной тоже работали иностранцы (норвежец с французом), поэтому вместо Тань и Вань атлеты давно взяли никнеймы попроще. «В обиходе мы используем немного другие имена, они сами себе выбирали. У нас есть Кэнди, Стар, Рэйнбоу, Рок, Фанни Блэки Блю», – с улыбкой сказала звезда белорусского биатлона в интервью одному из федеральных спортивных каналов.

«Китайцы не такие самостоятельные, как норвежцы или скандинавы. Все занятия должны быть четко по расписанию и на каждом должен присутствовать тренер. Это может быть положительным моментом, потому что ты все контролируешь, но в то же время такой подход требует усилий», – развил тему Бьорндален.

За контракт с хозяйкой следующих зимних Игр семейную пару уже разнесли общественные организации. «Китайские власти используют Олимпиаду, чтобы развлекать население, которое должно их критиковать. Бьорндален должен понимать, не используют ли его для прикрытия многочисленных нарушений прав человека», – поднял тревогу генсек Amnesty International Norge Йон Педер Эгенес. Уле-Айнар дипломатично ответил, что он за спорт и против политики и намерен играть честно.

Тренерам Бьорндалену и Домрачевой в Китае поставили одну задачу – попасть на пьедестал на домашней Олимпиаде. До нее осталось 2,5 года, но великий норвежец сказал, что не взялся бы за работу, если бы не верил в медальные шансы. «Если все пойдет так, как мы рассчитываем, то это вполне реально», – уверен Уле-Айнар. Теперь их с Дашей биатлонные карьеры начинаются заново. Доказывать величие нужно со стрелками-тихоходами, которые не говорят по-английски и которых родная федерация оставила без сервис-бригады.

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