На этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) завершилась первая в сезоне мужская эстафета.

Победителями стали норвежцы Йоханнес Дале, Эрленд Бьонтегорд, Тарьей Бё и Йоханнес Бё, которые использовали девять дополнительных патронов. Время Норвегии – 1:10.30. Вторыми стали французы Эмильен Жаклин, Кентен Фийон-Майе, Симон Дестье и Мартен Фуркад, которые зашли на один штрафной круг и взяли семь дополнительных патронов. Отставание Франции – 32.3 секунды.

Третье место заняла сборная Италии в составе Лукаса Хофера, Томаса Бормолини, Даниэле Каппеллари и Доминика Виндиша. У итальянцев – семь дополнительных патронов, отставание – минута 27 секунд. Сборная России финишировала на четвертом месте: Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов и Александр Логинов зашли на один штрафной круг и взяли девять дополнительных патронов.

Этап в Эстерсунде завершится 8 декабря женской эстафетой.

Следующий этап пройдет в австрийском Хохфильцене.

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