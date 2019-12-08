Первый этап Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) завершился женской эстафетой. Сборная России заняла пятое место.

Победительницами стали норвежки в составе Каролин Кноттен, Ингрид Тандревольд, Тирил Экхофф и Марте Ройселанн. Норвегия преодолела дистанцию за 1 час 11,8 секунды с десятью дополнительными патронами. Вторыми стали швейцарки: в команде бежали три сестры Гаспарин и Лена Хекки. Швейцарские биатлонистки отстали на 8,5 секунды и взяли четыре дополнительных патрона.

Третье место – у шведок Линн Перссон, Эльвиры Эберг, Моны Брорссон и Ханны Эберг. Отставание сборной Швеции – 10,2 секунды, девушки восемь раз брали дополнительные патроны. Следом финишировали Германия и Россия (Тамара Воронина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина). Биатлонистки из России проиграли победительницам 1 минуту 37,7 секунды с девятью дополнительными патронами.

Единственное призовое место России на этапе в Эстерсунде – бронза Матвея Елисеева в спринте.

Следующий этап пройдет 13-15 декабря в Хохфильцене (Австрия).

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