В финском Контиолахти в рамках первого этапа Кубка мира мужчины пробежали спринт на 10 км. Гонку выиграл норвежец Тарьей Бё, его брат Йоханнес – третий. Между ними вклинился немец Арнд Пайффер.

Биатлонисты сборной России показали худший результат в истории выступлений на Кубке мира. Лучшим стал Матвей Елисеев, который с нулем промахов финишировал 33-м в 1 минуте 29 секундах и 7 десятых от победителя.