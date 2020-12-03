В финском Контиолахти в рамках первого этапа Кубка мира мужчины пробежали спринт на 10 км. Гонку выиграл норвежец Тарьей Бё, его брат Йоханнес – третий. Между ними вклинился немец Арнд Пайффер.

Биатлонисты сборной России показали худший результат в истории выступлений на Кубке мира. Лучшим стал Матвей Елисеев, который с нулем промахов финишировал 33-м в 1 минуте 29 секундах и 7 десятых от победителя.

Контиолахти
Эберг выиграла спринт в Контиолахти. Миронова – только 17-я, но лучшая у России
29/11/2020 В 17:24

Александр Логинов закончил гонку 34-м (3, +1:33.3), Эдуард Латыпов – 46-й (4, +1:55.7), Антон Бабиков – 55-й (2, +2:22,3), Петр Пащенко – 72-й (2, +2:53.7), Семен Сучилов – 85-й (4, +3:27,2).

  • Действующий обладатель «БХГ» Йоханнес Бё лидирует в Кубке мира в этом сезоне.
  • Лучший из русских – Александр Логинов, он занимает 20-е место.

Читай новости Eurosport в Viber

«Так было не раз, не 2 и не 3». Биатлонист Шопин наказан за пьяную выходку

Контиолахти
Бё разозлило поражение на старте, и он уничтожил всех
29/11/2020 В 15:15
Контиолахти
Хайлайт женской индивидуалки: Вирер победно начала путь за третьим «БХГ»
28/11/2020 В 18:36