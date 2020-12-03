Мужская сборная России по биатлону провела худшую гонку в истории. Ни один спортсмен не попал в топ-30 в спринте Контиолахти .

Матвей Елисеев оказался лучшим из россиян и прокомментировал свое 33-е место.

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«Я тоже тревожусь, что же произошло на последнем круге. Пока ответа нет. Старался работать максимально с первого круга – и не хватило сил. Мне казалось, что я начал примерно так, как на прошлой гонке. Но, видать, темп завысил.

Уже на стойке было закисление. Когда стоишь и не работаешь – лактат накопился, там уже совсем перекрыло. В мышцы свинца налили – примерно половину веса тела добавили, и пытайся с этим бежать на уровне.

Экстренных коррективов почти никаких нельзя внести, только тактическое прохождение гонки. Начинать соразмерно силам: может, не поспокойнее, но придется отставать на первом-втором кругах», – сказал он эфире «Матч ТВ».

Матвей Елисеев, Россия Фото: Getty Images

Антон Бабиков с двумя промахами стал 55-м. И вот что сказал он:

«Изначально была задача не бросаться, постараться пройти первый круг с запасом. Мы понимаем, что люди постоянно тренировались, прошли через соревнования и поддерживать их скорость будет трудно.

По гонке не хватило организму жесткой работы. С одной стороны, доволен, как разложил силы, но если бы я бросился на максимуме с первого круга, могло бы быть совсем плохо и по результату и для организма.

В стрельбе мне не хватило практики в последние дни. Холостой тренаж не позволил сохранить этот навык. Надеюсь теперь показать свою боеспособность в пасьюте», – сказал Бабиков.

Александр Логинов приехал к финишу 34-м, Эдуард Латыпов – 46-м, Петр Пащенко – 72-м, Семен Сучилов – 85-м.

Гонка преследования пройдет 5 декабря. Начало – в 15:20 (мск).

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