Шведская биатлонистка Ханна Эберг заняла первое место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира, который проходит в финском Контиолахти. На дистанции 7,5 км она показала время 21 минута 11,5 секунды, не допустив на двух огневых рубежах ни одного промаха.