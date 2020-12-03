Шведская биатлонистка Ханна Эберг заняла первое место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира, который проходит в финском Контиолахти. На дистанции 7,5 км она показала время 21 минута 11,5 секунды, не допустив на двух огневых рубежах ни одного промаха.
Второй стала француженка Анаис Шевалье-Буше (+9,6 секунды; 0 промахов), третье место у родной сестры победительницы Эльвиры Эберг (+27,9; 1).
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Лучшей из россиянок оказалась Светлана Миронова, показавшая с одним промахом 10-е время (+1:03,7). Ирина Казакевич финишировала 13-й (1, +1:07,9), Тамара Воронина – 27-я (0, +1:35,6), Евгения Павлова – 44-я (3, +2:01,6), Ульяна Кайшева – 54-я (3, +2:20,7), Анастасия Гореева – 81-я (5, +3:26,4).
- Для Ханны Эберг это вторая победа в сезоне, ранее она также выиграла в Контиолахти, но прошла гонку на 10 секунд быстрее.
- Ранее в мужском спринте золото и серебро взяли другие биатлонные родственники – братья Бё.
- Программа Кубка мира продолжится в субботу, в этот день состоятся мужская гонка преследования и женская эстафета.
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