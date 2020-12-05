Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти.
23-летний швед стартовал с 18-го места и стал победителем благодаря успешной стрельбе: Самуэльссон промазал всего один раз на последнем огневом рубеже. Вторым стал француз Фабьен Клод с тремя промахами – он стартовал 11-м и уступил первому месту 15,8 секунды. Йоханнес Бё финишировал третьим, также промахнувшись трижды. Его отставание – 19,5 секунды. Норвежец уступил Клоду на последнем круге.
Контиолахти
Гордый финиш Самуэльссона в Контиолахти – преследователи сильно отстали
Лучшим из сборной России стал Эдуард Латыпов – он занял 21-е место с двумя промахами на третьей стрельбе. Александр Логинов – 24-й, Матвей Елисеев – 28-й. Антон Бабиков не попал в топ-40.
- Этап в Контиолахи завершится для биатлонистов эстафетой.
- В спринте накануне сборная России показала худший результат в истории – ни одного спортсмена в топ-30.
Контиолахти
Чемпионский финиш Бё-старшего в спринте
Контиолахти
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