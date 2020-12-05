23-летний швед стартовал с 18-го места и стал победителем благодаря успешной стрельбе: Самуэльссон промазал всего один раз на последнем огневом рубеже. Вторым стал француз Фабьен Клод с тремя промахами – он стартовал 11-м и уступил первому месту 15,8 секунды. Йоханнес Бё финишировал третьим, также промахнувшись трижды. Его отставание – 19,5 секунды. Норвежец уступил Клоду на последнем круге.