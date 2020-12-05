В Контиолахти продолжился второй этап Кубка мира по биатлону-2020/21. Вслед за мужской гонкой преследования состоялась женская эстафета.

Первое место прогнозируемо заняла сборная Швеции, на второй строчке финишировали француженки (+16.9), бронза досталась Германии (+34.9).

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ЧАС НАЗАД

Сборная России преподнесла приятный сюрприз. Точная стрельба Ульяны Кайшевой позволила команде перейти с восьмого места на четвертое (+2:42.1).

  • По итогам дня у шведов сегодня две победы.
  • В спринте накануне сборная России показала худший результат в истории – ни одного спортсмена в топ-30.

«В мышцы свинца налили». Как биатлонисты РФ оправдались после худшей гонки в истории

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