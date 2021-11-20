В русском биатлоне по-прежнему весело. Старшего тренера женской сборной Михаила Шашилова критикуют за странные и нелогичные итоги отбора на Кубок мира в Тюмени. Первой огонь по коучу открыла трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова. После стартовой контрольной тренировки национальной команды Резцова засомневалась в честности результатов дочери Кристины.

Анфисе не понравилось, что в СБР два часа выкладывали финишные протоколы спринта. «Кристинка говорила, что чувствовала себя нормальненько. То, что она больше 20 секунд проиграла Куклиной и Мироновой, это что-то странно. Даже не знаю, что там было с хронометражем. Может, так удобно Шашилову, чтобы его девочки были первыми?» – заявила великая чемпионка.

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Кристина Резцова, Россия, Кубок мира Фото: Getty Images

Биатлон Анфиса Резцова обвинила тренера сборной России, что тот задвигает ее дочь 15/11/2021 В 16:38

Резцова-старшая так распалилась, что призналась в ненависти к коучу. «Дай мне волю, я бы Шашилова сама пристрелила. Хотя я плохо стреляю, но здесь бы не промазала. Честно», – горело у трехкратной золотой медалистки ОИ.

На следующий день биатлонистки пробежали масс-старт, и тренерский штаб объявил составы на первый этап Кубка мира. Резцова-младшая по итогам двух гонок заняла третье место и пробилась в Эстерсунд, и вместе с ней, Васнецовой и Куклиной в команду отобралась Ирина Казакевич. У Казакевич набралось пять промахов в спринте, она стала 15-й по сумме двух тюменских стартов, но все равно поедет с сильнейшими в Швецию.

Анфиса Резцова снова защитила дочь и пальнула по Шашилову. «У меня только вопрос к тренерскому штабу – 10-е и 15-е места в отборе берем на Кубок мира. Это как? Неправильно, что та же Казакевич едет вместо девочки, ставшей пятой или шестой», – считает Резцова. Конечно, в индустрии тут же вспомнили, что Михаил Шашилов – личный тренер Казакевич. Только знание истинного уровня спортсменки еще как-то оправдывало коуча женской сборной.

Ирина Казакевич, Россия, Кубок мира Фото: Getty Images

Анфису неожиданно поддержал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. «Не знаю, с чего Шашилову дали такой карт-бланш, что он взял в состав Ирину Казакевич, у которой совершенно разладилась стрельба и она была совсем не готова. Это нарушение спортивного принципа. Лучше бы взяли на ее место Горееву, у которой есть перспективы, а Казакевич своими результатами заслужила место только на Кубке IBU», – полыхал Васильев.

Сам Шашилов дал развернутое интервью сайту Sports.ru. Тренер заявил, что не читает высказывания экспертов, но до него долетает критика людей из индустрии. «Ладно, Анфиса Анатольевна – она на своей волне, бог с ней. А Дима Васильев? Парни, приходите и помогайте! Но вы биатлон предали: вы такие звезды, все знаете, все умеете, но почему-то не идете работать», – с жаром ответил Михаил.

Старший коуч биатлонисток признал, что внутренний отбор в Тюмени получился так себе. По мнению Шашилова, этот мини-турнир становится практически квалификацией на Олимпиаду-2022 в Пекине, но соперники из других стран уже набирают форму на соревнованиях, а в России только проводят национальные отборы.

«Я спрашивал у руководства: почему мы не в Шушене? Вывезли бы 10 человек и уже в ноябре соревновались бы, тасовали эту десятку, натаскивали на международном уровне. И Майгуров это прекрасно понимает. Но кому-то удобен бардак с отбором, удобна непонятная демократия – у нас же общественное мнение, тренерский совет. Какая нам демократия?» – задает риторические вопросы Шашилов.

Сейчас Казакевич, Васнецова, Куклина, Резцова, а также Миронова с Нигматуллиной (в девичестве Кайшева) готовятся к стартовому этапу Кубка мира. Первая гонка в Эстерсунде – индивидуалка на 15 километров – уже в субботу, 27 ноября. Может быть, тогда вопросы к тренерскому штабу исчезнут, и придут первые успешные результаты, чтобы ветераны не хотели застрелить коучей за выбор состава.

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