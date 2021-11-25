Биатлонный сезон-2021/22 Себастьян Самуэльссон начнет в ранге одного из фаворитов. Ему 24, а за спиной – коллекция из медалей чемпионатов мира, звание олимпийского чемпиона и десятки ярчайших цитат. В конце 2010-х швед был врагом российского биатлона и троллил местных болельщиков, а теперь преобразился в главного политика современных лыж. Как так вышло?

Самуэльссон впервые заговорил на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Взял золото в смешанной эстафете и серебро в гонке преследования (первую личную награду на крупных турнирах), а после признался: «Разочарован, что финальный этап Кубка мира проведут в Тюмени». Громкое заявление, но Себастьян топил за честный биатлон и вдохновлялся докладом Ричарда Макларена. Туда входили скандальные показания Григория Родченкова, из-за которых РУСАДА лишилась статуса антидопингового агентства, а российские спортсмены выступали на Олимпиаде под нейтральным флагом.

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Самуэльссон сомневался в надежности тюменского допинг-тестирования, требовал перенести этап в безопасное место и беспокоился за собственную жизнь. Шведа жестоко буллили российские болельщики: желали смерти, угрожали застрелить. За несколько дней новоиспеченный олимпионик превратился в одного из самых говорливых персонажей мирового биатлона. А заодно и в мишень русскоязычных горе-патриотов.

«Я бы не сказал, что боюсь. Но мне трудно понять, как IBU или организаторы в России могут гарантировать мне безопасность», – жаловался Себастьян. Он так и не побывал в Тюмени: бойкотировал этап и заподозрил Международный союз биатлонистов в коррупции.

Себастьян Самуэльссон с серебром Олимпиады-2018 Фото: Getty Images

Юного чемпиона (на тот момент Себастьяну было 20 лет) жарили не только в директе инстаграма, но и в медиа. Александр Тихонов осудил Самуэльссона за самомнение. Тот, видите ли, перепутал века и зачем-то полез в политику. Анфиса Резцова и вовсе отправила шведа к психиатру. «Он говорит, что ему угрожают? Это просто смешно! Просто немножко больной парень», – резюмировала легендарная олимпийская чемпионка.

Но Себастьян не отступал. К лету 2018-го он трансформировался в лидера мирового биатлона: не на лыжне, но в медиапространстве. Позиция осталась той же: швед критиковал антидопинговую работу IBU и требовал отставки президента организации Андерса Бессеберга. Изменилась лишь форма: Самуэльссон говорил не только за себя, но и за других биатлонистов.

«Уверен, что большинство не хочет ехать на этап Кубка мира в Россию», «Нам давно нужен новый президент», «Многие думают так же, как и я», – не унимался Себастьян. Он объяснил и свою мотивацию: «Хочу заниматься биатлоном ближайшие двадцать лет и соревноваться только с чистыми». Русские спортсмены, в понимании Самуэльссона, чистыми быть не могут. Подвел бэкграунд.

Письмо от русского эскадрона смерти

Лидер общего зачета Йоханнес Бё молчал до момента, пока Александр Логинов не выиграл золото чемпионата мира. Норвежец предпочитал тренировки и победы провокационным речам. Самуэльссон же не видел в этом противоречия: сезон-2017/18 закончился, а швед продолжал гасить русский биатлон. Тогда же высказался против восстановления Союза биатлонистов России и вновь напомнил о гневных письмах местных болельщиков.

В сентябре швед получил e-mail от, цитата, русского эскадрона смерти. Его, по информации Самуэльссона, отправили из некой секретной службы. Внутри – уже привычные Себастьяну угрозы. «Но русские не заставят меня замолчать», – продолжал он.

Швед все больше походил на Грету Тунберг от мира биатлона. Самуэльссона приглашали в Белый дом на обсуждение допинговых проблем, а Вольфганг Пихлер хвалил его за смелость. «Больше таких людей, как Самуэльссон – меньше войн», – отмечал тренер сборной Швеции.

Сам Себастьян, кстати, отстаивал Пихлера. Тот хоть и работал с женской сборной России в начале 2010-х, но, по мнению Самуэльссона, не знал о допинге и не замечал ничего странного. Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова якобы мошенничали без его ведома.

В декабре 2018-го швед получил еще пачку угроз. Обидчики упражнялись в фантазии: насылали на семью Самуэльссона террористов и онкологические заболевания. За Себастьяна вступился Уле-Айнар Бьорндален: «Спортсмен сражается за чистый спорт. Ужасно, что ему угрожают».

Конфликт с Александром Логиновым

В сезоне-2018/19 на Кубок мира вернулся Александр Логинов, отбывший двухлетнюю дисквалификацию за употребление рекомбинантного эритропоэтина. Самуэльссон не мог молчать, но сменил тактику: мочил не только русский биатлон, но и конкретного спортсмена. Логинову, по мнению Себастьяна, не место на этапах Кубка мира. Юзал запрещенные препараты – вон из спорта.

Кульминация конфликта – оберхофский спринт на Кубке мира в январе 2019-го. Логинов забрал первое место, а Самуэльссон довольствовался третьим. Дальше произошел знаковый момент. На церемонии награждения Себастьян и Александр все же пожали друг другу руки. Но швед не успокоился. После гонки вновь напомнил об эритропоэтине и потребовал от Логинова извинений. «Он всегда делает вид, что ничего не сотворил. Такому спортсмену очень сложно доверять. И я никакой симпатии к нему не испытываю», – объяснял Себастьян.

Йоханнес Бё, Александр Логинов, Себастьян Самуэльссон Фото: Getty Images

На ЧМ-2020 Логинов взял золото в спринте. Самуэльссон взбесился и назвал эту победу позором всего спорта. После этого отключил комментарии в инстаграме: Себастьяна вновь полоскали российские болельщики.

Оттепель и борьба с Китаем

Оттепель наступила в сезоне-2020/21. Российский биатлон умирал и без помощи шведа: ни одного спортсмена в десятке Кубка мира и всего две победы. Самуэльссон же добрался до шестого места в общем зачете и выхватил четыре медали на чемпионате мира в Поклюке. Ненависть сменилась на понимание и жалость. Себастьян заявил, что готов поговорить с Логиновым, и объяснил: «Я не против России. Я против допинга».

Самуэльссона можно понять: его успешная карьера – результат не только гонок, но и громких высказываний. Но в начале 2020-х смачные хуки по трупу российского биатлона уже не добавляли общественного веса. Себастьян переключился на других и вышел за пределы спорта. Теперь экология и демократия волнуют его не меньше, чем медали, финиши и стрельбища.

Уже не русофоб, но все еще правдоруб, Самуэльссон в мае проехался по Доротее Вирер. Он прожарил итальянку за использование вертолета. Как это возможно, если биатлонистка борется за чистый климат и сажает деревья в рамках экологической программы IBU? «Надеюсь, вертолет будет чаще оставаться дома», – насмехался швед.

Себастьян Самуэльссон Фото: Getty Images

Появился и новый глобальный враг – Олимпиада в Китае. Бойкота не будет: это не рандомная Тюмень, а, вероятно, главный старт в карьере Себастьяна. Самуэльссон, впрочем, хоть и готовится к Олимпийским играм, но постоянно вспоминает о судьбах несчастных китайцев. Поэтому то атакует Поднебесную за диктаторский режим, то требует лишить страну Олимпиады. Под раздачу попал и Международный олимпийский комитет.

«Возможно, решение проблем Китая не в компетенции МОК, но в первую очередь на МОК лежит ответственность за то, чтобы Китай не мог проводить Олимпиаду», – сокрушался шведский биатлонист. Осталось дождаться угроз от китайского эскадрона смерти (если такой существует).

В начале ноября Себастьян отметил, что пока не задумывался о политической карьере. Но он лукавил: Самуэльссон-политик уже давно расстреливает мишени и собирает медали. Спасибо российским болельщикам: становление храброго шведа – заслуга их бурной, хоть и агрессивной фантазии.

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