Первый день Кубка мира-2021/22 выдался неоднозначным для сборной России: биатлонисты стреляли либо очень плохо, либо очень хорошо.

Опоздание Мироновой

Ad

Возле фамилии Светланы Мироновой в графике горела звездочка – и было непонятно, что произошло с биатлонисткой. Позже журналист «Матч ТВ» Денис Левко выяснил, что она опоздала на старт из-за проблем с креплением. Опоздание составило 10 секунд, и спортсменку пообещали не наказывать дополнительные санкциями.

Эстерсунд «Вы, звезды, предали биатлон». Тренера России колотят за состав на КМ 20/11/2021 В 12:09

10 промахов Казакевич

Ирина Казакевич попала в команду тренерским решением Михаила Шашилова, хотя по итогам отборочных гонок стала 15-й с ужасающим процентом стрельбы. Шашилова раскритиковали все кому не лень за протаскивание спортсменки из собственного региона, но коуч держался, а Казакевич жестко оборонялась:

«Мы в команде пока не сильно обсуждаем эту тему. Когда начинают об этом спрашивать, мне становится весело. На чемпионате мира часто задевали вопросы по поводу блата в команде, а я стояла и думала: «Неужели нельзя чего-то поинтереснее спросить», – дерзко говорила Ирина.

Индивидуальная гонка показала, что критики были правы: Казакевич допустила 10 промахов. Биатлонистка три раза ошиблась на первой стрельбе лежа, дважды – на первой стойке, один раз – на второй лежке, четырежды – на последнем рубеже. Ирина стала 109-й из 111 финишировавших.

Радость за Кайшеву-Нигматуллину и Резцову

Ульяна Нигматуллина Фото: Getty Images

В последние годы любое попадание биатлонистки сборной России в топ-10 – грандиозное событие, так что в субботу дамы подарили двойной праздник. Хотя и с горчинкой, поскольку Ульяна Кайшева… точнее Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова идеально прошли первые три рубежа и подарили надежды на медаль. А потом синхронно по разу промазали. Кристина Анфисовна, впрочем, и при чистой стрельбе отстала бы от Херрманн на 4,7 секунды, хотя при непосредственной борьбе за подиум она наверняка быстрее бы пробежала последний круг. А вот Ульяна, в итоге ставшая пятой, действительно потеряла серебро.

«Неожиданно для меня это, честно говоря. Пока я пятая, да. Вели по обычной для меня схеме: первые четыре круга ничего не говорили, а на последнем на каждой отсечке называли мои секунды. Силы прибавлять есть, самочувствие хорошее», – сказала Ульяна «Матч ТВ».

Главные моменты первой женской гонки: Давидова была сильнее всех

Фэйл Латыпова

Мужской индивидуалкой на 20 км завершилась гоночная суббота. В тройке не оказалось русских, хотя Эдуард Латыпов мог зацепиться за цветы. Занять расширенный пьедестал ему помешало недоразумение – Эдик перепутал финишный коридор с кругом и потерял 30 секунд. Русскому пришлось катить обратно несколько метров и потом еще включаться в спурт на последнем куске дистанции. В эфире «Матч ТВ» Эдуард объяснил ошибку усталостью: он не вовремя опустил голову, очки запотели, так что Латыпов даже не понял, что едет в другом направлении. Отсутствие финишных елочек, что разделяют створ на дорожке, указало спортсмену на ошибку.

«Моя ошибка. Я сильно отработал вторую часть дистанции. Устал, глаза красные… Голову опустил вниз и выбрал неправильную траекторию», – сказал Латыпов после гонки.

Фэйл выходных: Латыпов проиграл медаль из-за неверного коридора

На тот момент ошибка еще не стоила Эдуарду пьедестала, но минутой позже француз с запасом зашел в тройку и вытолкнул оттуда невнимательного русского. Своим присутствием в топ-3 Симон Дестье разбавил норвежский подиум – в шестерку залетел сразу квартет скандинавов. Стурла Легрейд с нулем – первый, Тарьей Бё – второй, Йоханнес Бё – пятый, а Сиверт Баккен закрыл шестерку. Эдик вывалился за цветы и оказался седьмым.

Провал Логинова

Ляп дня – не единственное, что слегка смазало радость от биатлонного старта Кубка мира. Трое других лидеров сборной России не нашли баланс стрельбы и хода. Карим Халили при двух промахах на финише отстал примерно четыре минуты и стал 27-м, совсем плох по дистанции оказался Матвей Елисеев – при единственной ошибке на первой стойке к финишу он прикатил тридцатым. А Логинов и Гараничев буквально сцепились в схватке за звание главных мазил сборной. Один настрелял 5, другой – 6 гильз мимо цели. Саша – 53-й, Гараничев, увы, даже без кубковых очков, он – лишь 75-й.

Единственный, кто проходил отбор в сборную России на КМ-2021/22 и показал результат помимо Латыпова, стал Даниил Серохвостов. На его дебют надеялись, но не ждали прорыва: новичок с одним промахом финишировал в топ-15. Новая «русская ракета», как его прозвали болельщики, впечатлил на последнем круге, когда втопил по уже вспаханной трассе. Свежий снег тормозил спортсмена, но тот только наращивал темп, отыгрывая очередную позицию.

Вопросы по ходу гонки возникали не только к русским, обладатель «БХГ» прошлого сезона Йоханнес Бё был плох на лежке, где допустил два промаха. Не в топе он и в скорости: рыжий прошел дистанцию в одни ноги с Логиновым и стал лишь 10-м в этом компоненте. На блеклое выступление могли повлиять два фактора: плохое самочувствие норвежца перед стартами не позволило ему заглянуть на недавние выставочные гонки в Осло. Возможно, норвежцу стоит больше думать об иммунитете, а не экспериментах с прикладом, который он все-таки вновь сменил впритык к Олимпиаде.

Легрейд с первой гонки кошмарит братьев Бё: преимущество в минуту

ГЛАВНОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ СУББОТЫ Стрельба Казакевич Стрельба Логинова Ошибка на финише Латыпова Промах Ульяны в 4-й стрельбе

Биатлон Анфиса Резцова обвинила тренера сборной России, что тот задвигает ее дочь 15/11/2021 В 16:38