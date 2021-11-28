Если бы хит отечественного ТВ «Сам себе режиссер» не закрыли, то нарезка с участием российских биатлонистов точно вошла в золотую коллекцию. Этап в Эстерсунде стал одним неудавшимся, но смешным дублем. Такие небольшие ролики или, как их еще называют в кино, блуперсы, обычно прячут после титров, чтобы еще чуть-чуть удержать зрителя у экрана. В Швеции же биатлонные ляпы вышли на первый план: Латыпов перепутал финишный створ с кругом в индивидуалке, в тот же день Миронова припозднилась к началу гонки, а Гараничев вовсе забыл палки, опоздал на старт и финишировал вне сотни. В шведской комедии место под титры заняли как раз результаты обеих команд. Спойлер – очень скромные.

Эдуард Латыпов Фото: Getty Images

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В Эстерсунде состоялись всего лишь четыре гонки: две индивидуалки и два спринта. Лучшие цифры показала Ульяна Нигматуллина-Кайшева, которая въехала в пятерку по итогам инди, 7-м на 20 км стал Латыпов. Остальные лишь подобрались к топ-10, но отсутствие баланса хода и стрельба не давало показать максимум и заползти выше.

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Да и откуда взяться равновесию, если со сборной России в Эстерсунде приключилось все, кроме победы. Открыла парад ляпов Светлана Миронова в субботней индивидуалке. Российская биатлонистка опоздала на старт и заняла 25-е место. Заминку она оправдала проблемами с креплением лыж. Но штраф не получила, так как уложилась в восемь необходимых секунд. Бригада из Fischer помогла россиянке устранить неполадки, поставила крепление как нужно.

«Это не добавило волнения. Я просто такая стартанула, ничего непонятно. Обычно ты стоишь на старте, уже готов. А здесь ты просто с лета выходишь оттуда — и побежал. И ты вообще не понимаешь, что происходит. Естественно, потом переключаешься уже в гонку», – сказала в эфире «Матч ТВ» Миронова.

Светлана Миронова Фото: Imago

Буквально тремя часами позже эстафету недоразумений принял Латыпов. Занять расширенный пьедестал ему помешала невнимательность – Эдик перепутал финишный коридор с кругом и потерял 25-30 секунд. Русскому пришлось катить обратно несколько метров и потом еще включаться в спурт на последнем куске дистанции. Эдуард объяснил ошибку усталостью: он не вовремя опустил голову и выбрал неправильную траекторию. Латыпов даже не понял, что едет в другом направлении. Отсутствие финишных отсечек, что разделяют дорожки в створе, указало спортсмену на ошибку.

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Возможно, сказался стартовый мандраж. Так что субботний марафон ошибок оставалось лишь забыть и идти дальше. Бывает со всеми! Полученный днем ранее опыт должен был нивелировать процент брака уже в воскресенье. Однако в женском спринте опять не повезло Мироновой – ее снова подвел инвентарь. На лежке Светлана провела минуту, на стойке слегка вышла за 60 секунд. Винтовка, уверена спортсменка, просто не стреляла. В таких ситуациях биатлонисты обычно поднимают руку, сигнализируя о проблеме судье. Но Светлана решила справиться с проблемой самостоятельно.

«Уже кажется смешным, но сегодня у меня были проблемы с оружием. Не знаю, что случилось: пришла на лежку – не стреляла винтовка. Возможно, из-за холода, но на пристрелке ничего такого не было. На стойке сделала один выстрел, и дальше винтовка опять не стреляла. Нажимаю на спусковой – там провал. Вставила другой, сделала два выстрела, достреляла с допом, потеряла очень много времени. Вот такой результат», – сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

Евгений Гараничев Фото: Getty Images

Одно недоразумение – случайность, три – неприятная закономерность, четыре – уже черная полоса или проклятье. Подумали воскресным днем все русские болельщики. Иначе не объяснить решение Гараничева оставить палки где-то в микс-зоне на индивидуалке в Эстерсунде. Женя планировал стартовать в последней группе, то есть 116-м. После разминки, как полагается, он захватил лыжи, но почему-то не побеспокоился о палках. Сам Гараничев не пошел их забирать, а ждал специалистов или персонал, кто бы ему их поднес. Следовательно, он пропустил вперед коллегу и стартовал после 117-го номера. Казус заставил его задержаться на 35 секунд, а к финишу прийти 113-м с почти четырехминутным отставанием.

Есть ощущение, что старт КМ-2021/22 – апофеоз нелепости и несобранности русских. Раньше они чудили дозировано и как-то распределяли ошибки по ходу сезона. Особо этим злоупотреблял тот же Гараничев. 33-летний тюменец – человек-мем. Чего только стоит легендарная присядка. Однажды в эстафете в том же самом Эстерсунде он так долго простоял на коврике, что мышцы забились, и биатлонисту пришлось приседать. Тут же злопыхатели забросали социальные сети мемами. Самым популярным в России оказался Party for everybody dance – пародия на песню бурановских бабушек, которые на Евровидение-2012 взяли серебро.

«Это на фоне стоп-кадра, где я приседаю? Ну видел. Смешно поймали, – вышел из ситуации Евгений. – Да я видел, что белорусы уходят, за ними еще кто-то… А у меня эта единственная мишень остается. Раз – мимо! Два – мимо! Ну да, я мог стрельнуть, наверное, куда глаза глядят, но решил, что нельзя допускать штрафной круг».

Штрафные круги на главных стартах – главный вызов для Гараничева. Евгений сорил штрафами в пяти эстафетах подряд, причем выпадала такая закономерность на главные старты: ЧМ-2012, ЧМ-2013, ЧМ-2015, ЧМ-2016 и Олимпиада-2014, где Гараничев смазал смешанку с Антоном Шипулиным, Ольгой Зайцевой и Ольгой Вилухиной.

Антон Шипулин Фото: Getty Images

В феврале 2019-го Гараничев опоздал на старт гонки преследования. «Женя задержался в кабинке», – поделился товарищ Александр Логинов. Задержка едва не стоила ему попадания в масс-старт ЧМ-2019. А в межсезонье того же года на сборе в Чайковском его покусали муравьи.

Журналистам объяснить такие фэйлы невозможно, тем более, если сами спортсмены, порой, не знают корень ошибок. Возможно, биатлонистам нужно учиться справляться со стрессом, который порождает эту самую невнимательность и потерянность в простых гоночных ситуациях. Или менять отношение к провалам и неудачам: выходить на гонки в хорошем настроении. Здесь стоит поучиться у коллег-шведов. После безнадежных индивидуалок Себастьян Самуэльссон и Ханна Эберг поочередно разорвали всех в спринте.

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