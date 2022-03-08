С 10 по 13 марта в эстонском Отепя пройдет девятый этап Кубка мира по биатлону. Мы снова не увидим сборную России: сперва СБР сделал официальное заявление о том, что российские биатлонисты пропустят оставшиеся этапы Кубка мира и Кубка IBU из-за неприемлемости нейтрального статуса команды, а позже IBU вынес постановление о полном отстранении.

«Конечно, обидно, что не удалось побороться за общий зачет Кубка мира, но у нас есть внутренние соревнования, где можно себя проявить. Эту ситуацию мы уже отпустили, все целенаправленно готовятся к чемпионату России, все настроение направлено на внутренние соревнования», – прокомментировал ситуацию Эдуард Латыпов, который планирует выступить и на финале Кубка России в Уфе.

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Эдуард Латыпов, Россия, Кубок мира в Анси Фото: Getty Images

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В общем зачете Кубка мира лидируют Марте Ройселанн из Норвегии и Кентен Фийон-Майе из Франции. Норвежку с отставанием в 97 очков преследует Эльвира Эберг из Швеции. Третьей идет белоруска Динара Алимбекова, но из-за досрочного завершения сезона ее наверняка обойдет старшая Эберг – Ханна. Топ-5 замыкает австрийка Лиза Тереза Хаузер, но ее шансы обогнать Ройселанн – лишь математические.

Кентен готов вернуть Кубок мира во Францию после трехлетнего господства Йоханнеса Бё. Если он серьезно оступится – миссию по камбэку трехцветных подхватит идущий вторым Эмильен Жаклин, хотя запас Кентена довольно большой. Третьим идет швед Себастьян Самуэльссон, а первый из норвежцев, Ветле Шостаж Кристиансен, только четвертый. Топ-5 замыкает Стурла Легрейд.

Расписание трансляций на Eurosport

10 марта (четверг)

Спринт, мужчины – Eurosport 2, 16:20 (мск)

Кентен Фийон-Майе Фото: Getty Images

11 марта (пятница)

Спринт, женщины – Eurosport 2, 16:20 (мск)

12 марта (суббота)

Гонка преследования, мужчины – Eurosport 2, 14:50 (мск)

Гонка преследования, женщины – Eurosport 2, 17:05 (мск)

13 марта (воскресенье)

Смешанная эстафета – Eurosport 2, 14:20 (мск)

Сингл-микст – Eurosport 2, 17:10 (мск)

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