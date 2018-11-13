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«Многие русские допингисты не получили наказаний». Самуэльссон снова атакует Россию и ВАДА

«Многие русские допингисты не получили наказаний». Самуэльссон снова атакует Россию и ВАДА
Eurosport

1 час назадОбновлено 51 мин. назад

Фамилии, явки нарушителей?

Биатлонист сборной Швеции Себастьян Самуэльссон написал открытое письмо президенту ВАДА, сэру Крэйгу Риди.

«Мы, атлеты всего мира, выражаем недовольство фактом, что ВАДА восстановило в правах РусАДА, несмотря на то, что русские не выполнили условия дорожной карты. Это значит, что многие из принимавших допинг спортсменов не получили никаких дисквалификаций.

Если принятые РусАДА требования останутся мягкими и не будут соблюдаться атлетами, гарантируете ли вы, что ВАДА сможет эффективно следить за их исполнением? Уверен, вы понимаете, что если вы хотите прекращения допингового кризиса в России, как это кажется со стороны, то это один из многих вопиющих случаев, реакции на который ждут спортсмены всего мира. <…>

Мы знаем, что у ВАДА будут все пробы атлетов, попавших под санкции в результате разоблачения российской допинговой системы докладами Макларена и Паунда. Также располагаем сведениями, что у ВАДА есть список тех, кого можно наказать, но эти люди еще не получили обвинения. Также мы осведомлены в том, что сотни атлетов из разных видов спорта систематически принимали запрещенные вещества по допинг-программе русских властей.

Мы, сообщество спортсменов всего мира, хотим знать, сколько атлетов находится под следствием и из каких видов? Разумеется, в интересах прозрачности, открытости и чистого спорта – всего того, от чего сейчас страдает ВАДА. <…>

Мы знаем, что множество обманывавших атлетов участвуют и участвовали на соревнованиях мирового уровня, хотя были частью государственной допинговой программы. И ВАДА сделала не так много, чтобы исправить это. Кроме того, мы знаем, что многие чиновники, тренеры, советники и администраторы, так или иначе бывшие частью этой системы (включая людей из правительства), до сих пор остаются на работе или при своих должностях. Господин президент, что вы скажите об этих людях?» – пишет Самуэльссон.

  • Кроме шведского биатлониста под письмом стоит подпись американской легкоатлетки Эммы Кобёрн.
  • Самуэльссон – давний и последовательный противник русских спортсменов. Себастьян бойкотировал этап Кубка мира-2017/18 в Тюмени.

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