«Многие русские допингисты не получили наказаний». Самуэльссон снова атакует Россию и ВАДА

Биатлонист сборной Швеции Себастьян Самуэльссон написал открытое письмо президенту ВАДА, сэру Крэйгу Риди.

«Мы, атлеты всего мира, выражаем недовольство фактом, что ВАДА восстановило в правах РусАДА, несмотря на то, что русские не выполнили условия дорожной карты. Это значит, что многие из принимавших допинг спортсменов не получили никаких дисквалификаций.

Если принятые РусАДА требования останутся мягкими и не будут соблюдаться атлетами, гарантируете ли вы, что ВАДА сможет эффективно следить за их исполнением? Уверен, вы понимаете, что если вы хотите прекращения допингового кризиса в России, как это кажется со стороны, то это один из многих вопиющих случаев, реакции на который ждут спортсмены всего мира. <…>

Мы знаем, что у ВАДА будут все пробы атлетов, попавших под санкции в результате разоблачения российской допинговой системы докладами Макларена и Паунда. Также располагаем сведениями, что у ВАДА есть список тех, кого можно наказать, но эти люди еще не получили обвинения. Также мы осведомлены в том, что сотни атлетов из разных видов спорта систематически принимали запрещенные вещества по допинг-программе русских властей.

Мы, сообщество спортсменов всего мира, хотим знать, сколько атлетов находится под следствием и из каких видов? Разумеется, в интересах прозрачности, открытости и чистого спорта – всего того, от чего сейчас страдает ВАДА. <…>

Мы знаем, что множество обманывавших атлетов участвуют и участвовали на соревнованиях мирового уровня, хотя были частью государственной допинговой программы. И ВАДА сделала не так много, чтобы исправить это. Кроме того, мы знаем, что многие чиновники, тренеры, советники и администраторы, так или иначе бывшие частью этой системы (включая людей из правительства), до сих пор остаются на работе или при своих должностях. Господин президент, что вы скажите об этих людях?» – пишет Самуэльссон.

Кроме шведского биатлониста под письмом стоит подпись американской легкоатлетки Эммы Кобёрн.

Самуэльссон – давний и последовательный противник русских спортсменов. Себастьян бойкотировал этап Кубка мира-2017/18 в Тюмени.

«Немножко больной парень». Резцова – об отказе Самуэльссона ехать в Россию из-за угроз смерти

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере