Малышко, Гараничев и Старых попали в сборную России на Кубок мира, Антон Шипулин и Бабиков – нет

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал атлетов, которые в составе сборной примут участие в первом этапе Кубка мира в Поклюке.

В заявку мужской команды попали Дмитрий Малышко, Александр Логинов, Евгений Гараничев, Алексей Слепов, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов.

Среди девушек к главным стартам будут готовиться Ирина Старых, Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Екатерина Юрлова-Перхт, Кристина Ильченко, Валерия Васнецова и Ульяна Кайшева.

В ростер сборной России на первые этапы Кубка IBU попали чемпион мира-2017 в эстафете Антон Бабиков и трехкратный чемпион мира-2017 среди юниоров Игорь Малиновский. Единственный русский обладатель золотой медали в Кубке мира-2017/18 Максим Цветков не примет участие в первых международных стартах.

Состав национальной команды определяли через результаты двух квалификационных стартов в финском Контиолахти. Ульяну Кайшеву включили в лайнап решением тренерского штаба.

Лидер сборной России Антон Шипулин, пропустивший предсезонную подготовку, будет готовиться на сборе со второй командой и примет участие в Кубке IBU и «Ижевской винтовке».

Первый этап Кубка мира по биатлону пройдет в словенской Поклюке со 2 по 9 декабря.

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