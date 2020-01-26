26.01.20 - 14:15
Поклюка
Масс-старт - Мужчины • Финал
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Масс-старт - Мужчины
Поклюка - 26 января 2020

    
30
Данил Тармасинов
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Последняя гонка перед чемпионатом мира – максимально зрелищный масс-старт и максимально важный для подготовки к главному турниру сезона. В Поклюке выявят сильнейшего в гонке с общего старта из 30 главных биатлонистов планеты.

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