Онлайн Масс-старт - Мужчины Поклюка - 26 января 2020
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Последняя гонка перед чемпионатом мира – максимально зрелищный масс-старт и максимально важный для подготовки к главному турниру сезона. В Поклюке выявят сильнейшего в гонке с общего старта из 30 главных биатлонистов планеты.
Последняя гонка перед чемпионатом мира – максимально зрелищный масс-старт и максимально важный для подготовки к главному турниру сезона. В Поклюке выявят сильнейшего в гонке с общего старта из 30 главных биатлонистов планеты.