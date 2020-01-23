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Йоханнес победил в первой же гонке после возвращения, Фуркад стал вторым в классике

Йоханнес победил в первой же гонке после возвращения, Фуркад стал вторым в классике
Eurosport

1 час назад

Норвежец наверстывает отставание в общем зачете.

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

Экс-лидер общего зачета не допустил ни одного промаха и опередил на 11.4 ставшего вторым Мартена Фуркада (0). Третьим финишировал также чисто отработавший на стрельбище еще один француз Фабьен Клод (+25.6; 0 промахов)

Лучшим из представителей России стал Александр Логинов, который допустил два промаха (оба на последнем рубеже) и финишировал 16-м. Дебютант Кубка мира Кирилл Стрельцов оправдал фамилию и закрыл все 20 мишеней. Он показал 17-й результат.

  • Йоханнес Бё пропустил оба немецких этапа в связи с рождением сына.
  • Из-за этого с первого места в общем зачете его подвинули сразу четыре человека, а первым стал Мартен Фуркад.
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