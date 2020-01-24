Русский биатлон не спасут новые патроны и шлифт-машина. СБР все еще живет в Советском Союзе

Биатлон в России угодил на глубокое дно и обосновался там довольно комфортно. В прошлом сезоне Александр Логинов пытался оттолкнуться и выплыть, но только побарахтался – команда и руководство за кончики лыж утянули его обратно. У России не было призовых мест на Кубке мира с этапа в Хохфильцене – 14 декабря женская четверка умудрилась заехать второй в эстафете, а Логинов уступил только Йоханнесу Бё в гонке преследования.

Потом биатлон переехал из заснеженного австрийского высокогорья в страдающую от теплой зимы Центральную Европу, и сборная России с головой погрязла в проблемах. Довольно быстроногие в начале сезона Логинов и Матвей Елисеев теперь проигрывали лидерам пропасть, скоростная Светлана Миронова просела по чистому ходу до мест за пределами топ-20, и вместе с Ларисой Куклиной они едва доплелись до финиша в масс-старте.

Виноват в провале был весь мир. Точнее, два параметра, из которых состоит биатлон – ход и стрельба. Сначала в медленном ходе российских биатлонистов было виновато отсутствие штайншлифт-машины – устройства, которое накладывает на лыжи специальную структуру. Из сборной раздавался вселенский плач, Дмитрий Губерниев в репортажах призывал то ли государство, то ли простых болельщиков купить команде шлифт-машину, которая есть даже у белорусов. Результат пока неясен – то ли таинственный меценат все же нашелся, и спасительную машинку привезут к чемпионату мира (а ведь для ее перевозки необходимо немаленькое транспортное средство, которого у СБР тоже нет), то ли на помощь биатлонистам придет ФЛГР во главе с Еленой Вяльбе.

Потом приговор объявили патронам. Тренер Леонид Гурьев после памятного масс-старта с 29-м и 30-м местами намекнул, что новая партия патронов оказалась бракованной. «Мы получили новые патроны, я сразу задал вопрос: что-то с ними не то, они ветер вообще не держат. Есть фирма «Олимп» – надо в такой ветер пробовать их. Выбрали то, что есть лучшее на данный момент. Других патронов нет. Мы ждем результата, но это просто провал капитальный», – развел руками Гурьев.

Через два дня слова подчиненного опроверг главный тренер Анатолий Хованцев: «Никаких вопросов к патронам нет. Я Гурьеву сразу сказал: «Зачем ты говоришь то, чего на самом деле не было?» Два высказывания идеально демонстрируют разброд, который происходит в команде и около нее. Еще ситуацию хорошо описывает пословица про семь нянек и дитя без глаза: с показаниями для журналистов выступают тренер, главный тренер, старший тренер и другие, следующий уровень – самый главный тренер и тренер тренеров.

Но на вершине топа цитат, конечно, вот эта от Александра Касперовича, личного тренера Логинова: «Этапы Кубка мира – проходящие старты. Команду будем оценивать по чемпионату мира и чемпионату Европы».

Кубок мира – проходящий старт! Бё, Фуркад, Вирер и Экхофф занимаются на протяжении нескольких сезонов какой-то ерундой, и только Россия готовится к чемпионату мира, с которого привезет медалей меньше, чем один Йоханнес. И, что еще смешнее, к чемпионату Европы – о том, в каких числах и на каких трассах он пройдет (спойлер – с 26 февраля по 1 марта в Отепя) знают только преданные фанаты биатлона.

Александр Логинов и бронзовый финиш эстафетыGetty Images

Им сразу вспомнится еще одна фраза, мем почти 10-летней давности: «Мы готовимся к чемпионату мира в Ханты-Мансийске». Дело было в сезоне-2010/11, и после двух золотых медалей Ванкувера биатлон вдруг изменился в худшую сторону. На декабрьских этапах только Иван Черезов один раз взял бронзу – даже в этом сезоне медалей было больше. Привыкшие к частым подиумам конца нулевых болельщики откровенно недоумевали, а тренеры после каждой гонки уверяли, что команда ведет планомерную подготовку к домашнему чемпионату мира.

В Хантах биатлонисты взяли три серебра. В Антхольце-2020 такой результат примут за небывалый успех и выпишут тренерам премию, но тогда три медали и отсутствие золота заставляли болельщиков кривить губы. То поколение фанатов выросло на Чепикове и Ростовцеве, Ахатовой и Медведцевой, а позже европейские трассы выжигала молодежь: Чудов, Черезов, Слепцова. Кубковая гонка вне призов считалась неудачной, но в одночасье биатлонное руководство потребовало перестроиться и привыкнуть к новым реалиям.

Так и привыкли. К чемпионату мира готовимся девятый год, а результаты плачевные – в 2016-м медалей не было вовсе.

Подготовка к чемпионату мира – пережиток советского прошлого, когда сборные отчитывались перед партией за выигранные медали. Конечно, в целом система сохранилась – национальные спортивные федерации по-прежнему подотчетны министерству спорта и получают финансирование на новый сезон по итогам предыдущего. Но министерство спорта все-таки не коммунистическая партия, при которой нельзя было сделать шаг в сторону под угрозой санкций. Фигуристам дают МСМК за призовое место на коммерческом этапе Гран-при (даже не за финал!), а теннисист Даниил Медведев получил ЗМС за финал US Open, а не, условно говоря, патриотичный Кубок Дэвиса. Наконец, вспомните футболистов с ЗМС за четвертьфинал ЧМ.

С министерством спорта вполне можно вести рабочий диалог. Вряд ли новоиспеченный министр Олег Матицын расстроится, если вместо условной бронзы чемпионата мира Логинов возьмет «Большой хрустальный глобус». И Мутко с Колобковым едва ли делали выговор Елене Вяльбе за дистанционные Кубки Легкова и Большунова и отсутствие у них золота на чемпионате мира. Владимиру Драчеву и всей биатлонной компании пора проснуться в реальности, а не в СССР, и строить подготовку к сезону так, как остальные сборные, для которых «Большой хрустальный глобус» – престижный трофей.

Телеграм-канал Валерии Кукалевой о лыжах, где Большунов лидирует в Кубке мира

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