Немка Дэнис Херрманн стала победительницей индивидуальной гонки на 15 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке.

Спортсменка преодолела дистанцию за 41 минуту 33.4 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Второе место заняла шведка Ханна Эберг (отставание 59.2 секунды; 1 промах), третье – француженка Анаис Бескон (+1:15.7; 0).

Представительница России Ирина Старых заняла восьмое место, закрыв все 20 мишеней. Лариса Куклина стала 13-й, Кристина Резцова – 27-й, Екатерина Юрлова – 35-й, Светлана Миронова – 67-й.

Этап Кубка мира в Поклюке – заключительный старт для ведущих биатлонистов планеты перед чемпионатом мира в Антхольце.

В субботу состоятся сингл-микст и смешанная эстафета. Этап завершится 26 января масс-стартами.

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