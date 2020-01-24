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Херрманн выиграла индивидуальную гонку в Поклюке, Старых заняла восьмое место
Лучшая из россиянок показала чистую стрельбу, но существенно отстала от лидера.
Немка Дэнис Херрманн стала победительницей индивидуальной гонки на 15 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке.
Спортсменка преодолела дистанцию за 41 минуту 33.4 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Второе место заняла шведка Ханна Эберг (отставание 59.2 секунды; 1 промах), третье – француженка Анаис Бескон (+1:15.7; 0).
Представительница России Ирина Старых заняла восьмое место, закрыв все 20 мишеней. Лариса Куклина стала 13-й, Кристина Резцова – 27-й, Екатерина Юрлова – 35-й, Светлана Миронова – 67-й.
- Этап Кубка мира в Поклюке – заключительный старт для ведущих биатлонистов планеты перед чемпионатом мира в Антхольце.
- В субботу состоятся сингл-микст и смешанная эстафета. Этап завершится 26 января масс-стартами.
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