Франция выиграла смешанную эстафету, Россия – четвертая

На этапе Кубка мира в Поклюке завершилась смешанная эстафета. Сильнейшей была французская четверка, за которую выступили Кентен Фийон-Майе, Симон Дестье, Жюстин Брайса и Джулия Симон. Лидеры с семью дополнительными патронами показали время 1 минута 24.8 секунды.

Второе место заняли норвежцы Тарьей и Йоханнес Бё, Сюннева Сулемдаль и Ингрид Тандревольд. Они использовали меньше доп.патронов (4), но все равно проиграли Франции 40.6 секунды. Тройку призеров замкнули немцы Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Янина Хеттих, Ванесса Хинц – 5 доп.патронов, +1:01.4.

Сборная России (Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина, Ирина Старых) усилиями Ирины вскочила на четвертое место (0+7; +1:24.8).

26 января в Словении пройдут гонки с общего старта.

13 февраля в итальянском Антхольце стартует чемпионат мира.

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке