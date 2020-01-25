В словенской Поклюке прошел 6-й этап Кубка мира по биатлону. Лучший результат в сингл-миксте проказала команда Франции.

Французские спортсмены – Эмильен Жаклин и Анаис Бесконд – показали время 38 минут 33,4 секунды и использовали пять штрафных патронов. Второе место у сборной Эстонии, за которую выступили Рене Захкна и Регина Ойя (+5,9 секунды, три патрона). Третьи – австрийцы Симон Эдер и Лиза Тереза Хаузер (+12,1 секунды; шесть патронов).

Российская двойка Эдуард Латыпов и Кристина Резцова использовали 10 штрафных патронов и уступили французам 1 минуту 18,5 секунды. Результата хватило лишь на 13-е место.

По ходу заезда Латыпов дважды упал.

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