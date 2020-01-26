Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе победил в гонке с общего старта на этапе Кубка мира в словенской Поклюке. Он зашел на один штрафной круг и показал время 36 минут 21.5 секунды.

За второе место развернулась жесткая борьба между четырьмя биатлонистами, в которой сильнейшим оказался немец Беннедикт Долль. Бронза у норвежца Йоханнеса Бё, опередившего лидера КМ Мартена Фуркада из Франции.

Среди биатлонистов сборной России лучшим стал Матвей Елисеев который при чистой стрельбе не попал в топ-10 – 11-е место. Кирилл Стрельцов – 19-й (1 промах; +1:44,2), Александр Логинова – 20-й (2, +1:49,9).

Сборная России осталась без медалей на 25-й гонке подряд и повторила антирекорд, установленный в 2016 году.

Русские биатлонисты последний раз поднимались на пьедестал 14 декабря в Хохфильцене. В Австрии Логинов взял серебро в пасьюте, а женская команда финишировала второй в эстафете.

Чемпионат мира-2020 стартует в Антерсельве 13 февраля.

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