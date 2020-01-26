Getty Images

Россия установила антирекорд по гонкам без медалей на Кубке мира

Россия установила антирекорд по гонкам без медалей на Кубке мира
Eurosport

37 мин. назад

Достижение, от которого не слишком радостно.

Шестой этап Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке завершился женским масс-стартом.

Лучший результат показала шведка Ханна Эберг, проехавшая за 34.14,4 (1 штрафной круг). Второе время у итальянки Лизы Виттоцци (+6,5 (0), а бронзу взяла француженка Анаис Бесконд (+27,6 (0). Российские биатлонистки приехали в конце второго десятка. Светлана Миронова, Ирина Старых и Екатерина Юрлова-Перхт заняли места с 19-го по 21-е соответственно, отставание девушек от лидера превысило две минуты.

У сборной новый антирекорд – 26 гонок подряд без медалей на этапах Кубка мира.

  • Для 24-летней Эберг это первая победа на этапах КМ в текущем сезоне.
  • Лариса Куклина пропустила масс-старт из-за недомогания.

Русский биатлон не спасут новые патроны и шлифт-машина. СБР все еще живет в Советском Союзе

Eurosport Вконтакте

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте