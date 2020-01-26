Шестой этап Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке завершился женским масс-стартом.

Лучший результат показала шведка Ханна Эберг, проехавшая за 34.14,4 (1 штрафной круг). Второе время у итальянки Лизы Виттоцци (+6,5 (0), а бронзу взяла француженка Анаис Бесконд (+27,6 (0). Российские биатлонистки приехали в конце второго десятка. Светлана Миронова, Ирина Старых и Екатерина Юрлова-Перхт заняли места с 19-го по 21-е соответственно, отставание девушек от лидера превысило две минуты.

У сборной новый антирекорд – 26 гонок подряд без медалей на этапах Кубка мира.

Для 24-летней Эберг это первая победа на этапах КМ в текущем сезоне.

Лариса Куклина пропустила масс-старт из-за недомогания.

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