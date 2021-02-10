«Это любителям казалось, что сборная будет бороться за победу сегодня. Могли как-то зацепиться за медали, но не бороться. Это было понятно по ходу сезона. Хочется послушать главного тренера или он опять убежал на трассу от интервью прятаться? Они столько готовились, а что в итоге? Девятое место – позор.

Сейчас скажут, что проанализируют гонку и сделают выводы. Но сколько можно этих анализов. Сходите уже к проктологу или урологу – анализы сделайте. Одни отговорки каждый раз, скажите прямо: «Как подготовились, так и выступили, такой уровень». Если нет хода, то не на что надеяться на чемпионате мира. Может, что-то изменится, но с таким ходом рассчитывать не на что. Каждый год так», – приводит слова Аликина Sport24.