Второй стала норвежка Ингрид Тандреволд, которая отстала от лидера на 21,7 секунд и допустила 1 промах на третьем рубеже. Бронзовые медали у ее соотечественницы, Тириль Экхофф (+23,0), она промахнулась по 1 разу на всех рубежах, кроме второго.