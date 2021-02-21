Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер заняла первое место в масс-старте на чемпионате мира-2021 в словенской Поклюке.
Второй стала норвежка Ингрид Тандреволд, которая отстала от лидера на 21,7 секунд и допустила 1 промах на третьем рубеже. Бронзовые медали у ее соотечественницы, Тириль Экхофф (+23,0), она промахнулась по 1 разу на всех рубежах, кроме второго.
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Среди русских спортсменок лучший результат показала Светлана Миронова (+2:21,8), которая стала 19-й (0-1-4-1). Следом за ней финишировала Ирина Казакевич (+2:25,3), она промахнулась по 2 раза на третьем и четвертом рубежах.
- В 17:15 состоится мужской масс-старт на 15 км.
- Ранее сборная России взяла бронзовую медаль в мужской эстафете – награда стала первой для россиян на соревнованиях.
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