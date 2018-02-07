Пайффер: «Решение CAS по Легкову и Третьякову – фарс и пощечина тем, кто должен был стать первым»

Немецкий биатлонист Арнд Пайффер раскритиковал решение CAS относительно российских спортсменов.

«То, что такие люди, как лыжник Легков и скелетонист Третьяков вердиктом CAS снова считаются олимпийскими чемпионами – просто фарс. Это пощечина тем, кто должен был стать первым.

Доказать индивидуальную вину спортсмена просто невозможно. Но систематическое использование допинга и подмена допинг-проб на Играх в Сочи были доказаны.

Русские уже привлекали к себе внимание использованием допинга в прошлом. В частности, в биатлоне. Было бы наивно полагать, что на домашней Олимпиаде ничего бы не произошло», – цитирует Пайффера Bild.

В конце января CAS оправдал 28 спортсменов из России, дисквалифицированных МОК. Их результаты на Играх в Сочи были восстановлены.

Пайффер в Сочи завоевал серебро в эстафете, а в личных гонках ни разу не заехал в топ-10.

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