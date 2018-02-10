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Лаура Дальмайер взяла золото в олимпийском спринте
Немка первая, норвежка Олсбю вторая, чешка Виткова третья.
Лаура Дальмайер выиграла золото в биатлонном спринте.
Немка выиграла первую биатлонную гонку Олимпиады, не допустив ни одного промаха. Второе место заняла норвежка Марте Олсбю, третья – чешская спортсменка Вероника Виткова.
- В топ-10 финишировала белорусская биатлонистка Ирина Кривко и украинка Анастасия Меркушина.
- Дарья Домрачева стала 16-й, Татьяна Акимова - 18-й, Анастасия Кузьмина - 25-й.
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