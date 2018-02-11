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Арнд Пайффер сенсационно выиграл золото в спринте
Фуркад и Бё провалили первый олимпийский старт.
Немецкий биатлонист Арнд Пайффер выиграл золото в спринтерской гонке на Играх в Пхёнчхане. Победитель преодолел 10 км дистанции за 23:38,8, не допустив ни одного промаха.
Второе время показал чех Михал Крчмар (0 промахов, +4,4 секунды), третье – итальянец Доминик Виндиш (1 промах, +7,7 секунды).
Главные фавориты гонки Мартен Фуркад и Йоханнес Бё промахнулись по 3 и 4 раза соответственно. Француз занял восьмое место (+22,1), норвежец – 31-й (+1:12,7).
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