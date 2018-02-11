Мишень, Пайффер. Арнд воспользовался провальным спринтом Йоханнеса Бё и Мартена Фуркада

Мужской олимпийский биатлонный спринт завершился сенсацией. Йоханнес Бё и Мартен Фуркад остались без медалей – впервые в этом сезоне. Гонку выиграл Арнд Пайффер, вторым и третьим приехали Михал Крчмар и Доминик Виндиш. Результаты гонки получились самыми необычными за последний год.

Бё и Фуркад не рассчитали силы

Йоханнес БёGetty Images

Йоханнес рванул на старте и перед первой стрельбой вез партнеру по сборной Свендсену 16 секунд. Ходом он был лучшим практически на всех гонках Кубка мира, и это сказалось на его настрое. Норвежец переоценил возможности организма и разогнался еще мощнее, чем обычно. В итоге задержать дыхание получилось всего на две мишени, после чего Бё стал палить куда угодно, только не в черные точки. Заработав три штрафных круга, Йоханнес похоронил шансы на медаль.

Парадокс, но ошибка Бё-младшего помешала младшему Фуркаду. Он рассчитывал бежать дистанцию по времени норвежца, и ранний сход главного соперника смутил Мартена. Выключение Йоханнеса из медальной борьбы слишком сильно обрадовало и где-то даже расслабило француза: сказались разговоры о том, что на этой Олимпиаде у него будет только один конкурент. Сбился настрой – сбился и прицел: в итоге те же три промаха.

Единственное, чем Фуркад отличился от Бё – это продолжением борьбы. Норвежец скис, затормозил ходом, а вдобавок еще и промазал на стойке. Француз же продолжил гнать, показал лучший ход, закрыл вторую стрельбу и финишировал восьмым с отставанием +22.1. По сравнению с 31-м местом Йоханнеса (+1:12.7) – отличное преимущество в гонке преследования. У обоих есть один вечер, чтобы подумать, как в понедельник не оконфузиться второй раз подряд.

Расчетливость Пайффера

Арнд ПайфферEurosport

Ажиотаж вокруг противостояния Бё и Фуркада был на руку немецкой команде: на Бундестим было гораздо меньше давления. Арнд Пайффер спокойно подъезжал к мишеням, закрывал их и так же спокойно катил дальше. Камеры показали немца, только когда он расстреливал уже второй рубеж. Отличная стрелковая подготовка, правильная тактика и лучшее психологическое состояние приносят немцам второе золото в биатлоне.

Точно так же добились сенсационного успеха Крчмар и Виндиш. Стрельба – залог успеха в спринте. Послав в цель все 10 выстрелов, чех обеспечил себе серебро. Из тех, кто промахнулся по разу, самым быстрым оказался итальянец. Спринт в биатлоне – совсем не то же самое, что в беге. Тут все равно надо уметь грамотно распределять силы. И призеры спринта сделали это лучше его главных фаворитов.

Русский провал

Высоких результатов от Антона Бабикова и Матвея Елисеева никто не ждал. Но к Пхёнчхану оба оказались совершенно не готовы. Бабиков 57-й с четырьмя промахами, Елисеев – 83-й с пятью. Ужасный ход, отвратительная стрельба – российскую команду и так ждало мало хорошего, а без лидеров все стало совсем грустно. В гонку преследования попал только Антон.

Единственный русский с хорошим результатом – Тимофей Лапшин, выступающий под корейским флагом. Стартовав в гонке первым, он некоторое время оставался в тройке после первой стрельбы. Закрывал он мишени быстрее всех, но разок промахнулся и сдулся на последнем круге. Итого 15-е место – по крайней мере, оно оставляет Тимофею шансы в пасьюте.

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