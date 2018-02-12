Getty Images
Лаура Дальмайер забрала второе золото Игр
Немецкая биатлонистка не оставила преследовательницам шансов в пасьюте.
Лаура Дальмайер победила в пасьюте на Олимпиаде в Пхёнчхане и завоевала вторую медаль высшего достоинства. Немка преодолела 10 километров дистанции за 30:35,3, допустив 1 промах.
Серебро вырвала представительница Словакии Анастасия Кузьмина (4 промаха, + 29,4), бронза у француженки Анаис Бескон (1 промах, + 29,6).
Девушки из России Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева не попали в топ-30, заняв 31 и 47 места соотвественно.
- 14 февраля женщины побегут индивидуальную гонку.
Новости Олимпийских игр в Пхёнчхане
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте