Лаура Дальмайер забрала второе золото Игр

Лаура Дальмайер победила в пасьюте на Олимпиаде в Пхёнчхане и завоевала вторую медаль высшего достоинства. Немка преодолела 10 километров дистанции за 30:35,3, допустив 1 промах.

Серебро вырвала представительница Словакии Анастасия Кузьмина (4 промаха, + 29,4), бронза у француженки Анаис Бескон (1 промах, + 29,6).

Девушки из России Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева не попали в топ-30, заняв 31 и 47 места соотвественно.

14 февраля женщины побегут индивидуальную гонку.

Новости Олимпийских игр в Пхёнчхане

Все-все-все главные истории в вашем телеграме