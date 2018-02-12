Getty Images
Мартен Фуркад стал 3-кратным олимпийским чемпионом
Француз исправился за неудачу в спринте.
Мартен Фуркад победил в пасьюте и заработал первое золото Игр в Пхёнчхане. Француз преодолел 12,5 километров дистанции за 31:15,5, допустив 1 промах.
Вторым финишировал биатлонист из Швеции Себастьян Самуэльссон (1 промах, +12, стартовал 14-м), бронза у немца Бенедикта Долля (1 промах, +15,1)
Единственный принимавший участие в пасьюте представитель России Антон Бабиков пришел к финишу 40-м.
- Для Фуркада золото пасьюта стало третьим в карьере: француз дважды победил в Сочи.
- 15 февраля мужчины побегут биатлонную классику.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте