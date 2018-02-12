БИАТЛОН

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Мартен Фуркад стал 3-кратным олимпийским чемпионом

Фуркад стал 3-кратным олимпийским чемпионом
Eurosport

1 час назад

Француз исправился за неудачу в спринте.

Мартен Фуркад победил в пасьюте и заработал первое золото Игр в Пхёнчхане. Француз преодолел 12,5 километров дистанции за 31:15,5, допустив 1 промах.

Вторым финишировал биатлонист из Швеции Себастьян Самуэльссон (1 промах, +12, стартовал 14-м), бронза у немца Бенедикта Долля (1 промах, +15,1)

Единственный принимавший участие в пасьюте представитель России Антон Бабиков пришел к финишу 40-м.

  • Для Фуркада золото пасьюта стало третьим в карьере: француз дважды победил в Сочи.
  • 15 февраля мужчины побегут биатлонную классику.

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