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Фуркад вышел на второе место по личным золотым медалям ОИ и уступает только Бьорндалену
Француз может догнать легендарного норвежца уже в Пхёнчхане.
12 февраля Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на Олимпийских играх-2018 в Пхёнчхане.
Для француза это олимпийское золото стало третьим в личных гонках, и он вышел на чистое второе место, обойдя Эмиля Хегле Свендсена, Франко-Петера Рёча, Михаэля Грайса и Магнара Сольберга.
Рекорд удерживает Уле-Айнар Бьорндален – 5 личных побед.
- Фуркад может догнать Бьорндалена уже в Пхёнчхане, если выиграет индивидуальную гонку (15 февраля) и масс-старт (18 феврадя).
- У женщин по личным победам лидирует супруга Бьорндалена Дарья Домрачева (3).
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