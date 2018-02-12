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Фуркад вышел на второе место по личным золотым медалям ОИ и уступает только Бьорндалену

Фуркад вышел на второе место по личным золотым медалям ОИ и уступает только Бьорндалену
Eurosport

1 час назад

Француз может догнать легендарного норвежца уже в Пхёнчхане.

12 февраля Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на Олимпийских играх-2018 в Пхёнчхане.

Для француза это олимпийское золото стало третьим в личных гонках, и он вышел на чистое второе место, обойдя Эмиля Хегле Свендсена, Франко-Петера Рёча, Михаэля Грайса и Магнара Сольберга.

Рекорд удерживает Уле-Айнар Бьорндален – 5 личных побед.

  • Фуркад может догнать Бьорндалена уже в Пхёнчхане, если выиграет индивидуальную гонку (15 февраля) и масс-старт (18 феврадя).
  • У женщин по личным победам лидирует супруга Бьорндалена Дарья Домрачева (3).

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