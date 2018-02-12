Германию остановили с четвертой попытки. Разумеется, это сделал Мартен Фуркад

Пунктуальная Дальмайер

Лаура ДальмайерEurosport

Лаура Дальмайер прибежала на стартовую позицию за минуту до начала пасьюта. Зато в гонке она была гораздо пунктуальнее и четко придерживалась плана. Имея 25-секундное преимущество над Олсбю и Витковой, немка не стала гнать и к первому рубежу практически полностью его растеряла. Зато точно отстрелялась, в отличие от ушедшей на круг норвежки. Темп Дальмайер был настолько невысок, что стартовавшая с 54-секундным отставанием Анастасия Кузьмина отыгрывала у нее по полсекунды с каждым шагом. На вторую стрельбу они приехали вместе и по разу промахнулись.

Рывок в первой половине гонки не прошел для Кузьминой бесследно. На первой стойке она не выдержала и промазала еще дважды. Все шло по задумке немецкого штаба: задержав дыхание на нужное время, Лаура закрыла все пять кругов и выиграла у Анастасии полминуты. На оставшейся четверти дистанции ей уже никто не мешал. Пожертвовав первоначальным запасом времени, Дальмайер пробежала ровно, а в концовке даже добавила. Точный расчет, ничего более – и в результате финиш с флагом.

Лучший ход в гонке стоил Кузьминой четырех промахов. Но по-другому попасть в тройку с 13-го места она не могла. Соперницы позволяли русской словачке рисковать: Олсбю тоже промахнулась четыре раза, Виткова – три, Экхофф вообще пять, а Домрачева, страшно подумать, шесть. При этом промазавшая всего раз Бескон была намного медленнее. На финишной прямой Анастасия спокойно обошла Анаи и взяла серебро.

Вернувшийся Фуркад

Martin FourcadeGetty Images

Мартен Фуркад отставал от победителя спринта Арнда Пайффера на 22 секунды. Но фаворитом гонки считался именно француз, а не призеры спринта Пайффер, Крчмар и Виндиш. Никто не верил, что Мартена остановит единственная, но очень дорогая ошибка в спринте. Все равно он показал лучший ход, а главное – сильно разозлился.

Лидеров гонки Фуркад догнал еще перед первой стрельбой. Но промахнулся, вновь вызвав опасения болельщиков за свой прицел. Пайффер держался без промахов ровно до середины трассы. Рядом шли Долль, Шемпп и Лессер, разбавлял немецкую компанию австриец Юлиан Эберхард. И когда показалось, что Бундестим опять всех уделает, в ней что-то сломалось. Немцы наелись лидирующими позициями и стали дружно мазать на обеих стойках. Фуркад же больше не ошибался. А если Фуркад не ошибается, то он выигрывает. Германия наконец-то не первая.

Помимо Фуркада, ошибками немцев воспользовался 20-летний швед Себастиан Самуэльссон. Андердог допустил всего один промах, а на финише так здорово разогнался, что обошел еще и Бенедикта Долля. У него тоже одна незакрытая мишень. Все, кто промахивался чаще, в том числе Пайффер и Тарьей Бё, на медаль могли не рассчитывать. А ученик Вольфганга Пихлера становится главной сенсацией ОИ.

Незаметные звезды

Йоханнес БёGetty Images

Олимпиада очень тяжело складывается для многих лидеров биатлона. Победа Фуркада особенно больно ударила по Йоханнесу Бё. Перед Играми он показывал классные результаты, побеждая Мартена и на километр обгоняя всех остальных. Но в Корее он второй день подряд лупит в молоко. В сумме за спринт и пасьют у него 10 промахов и места за пределами топ-20. Не может пока Яков Фак – он в преследовании 47-й. Большое количество промахов в основном объясняется погодой: в Пхёнчхане сильный ветер, и выигрывает тот, кто лучше с ним справляется.

В женской половине биатлона еще больше неожиданностей. Молчат Домрачева, Макарайнен, Вирер – у всех те же проблемы, что и у мужчин: пять-шесть промахов. И пока над биатлонной трассой стоит такая погода, там еще будут сюрпризы. Но только не от OAR: у россиян не получается ни с ходом, ни со стрельбой. Акимова финишировала 31-й, Кайшева – 52-й. У Антона Бабикова 40-е время.

Мишень, Пайффер. Арнд воспользовался провальным спринтом Йоханнеса Бё и Мартена Фуркада

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