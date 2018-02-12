Мартен Фуркад: «Мне сложно понять, почему на Играх нет Шипулина. Не могу принять позицию МОК»

После победы в олимпийском пасьюте Мартен Фуркад прокомментировал вопрос участия биатлонистов из России на Играх.

«С одной стороны, я рад, что здесь присутствует Антон Бабиков. С другой, мне сложно понять, почему нет Антона Шипулина. Почему МОК решил, что он не может здесь выступать?

Я говорил с российскими болельщиками. Им кажется, что идет война против России. Мне очень не нравятся такие разговоры. Антидопинг – это не война конкретно против вашей страны.

Есть много спортсменов по всему миру, кто использует запрещенные препараты. И у нас нет оснований упрекать Россию в том, что там допинга больше всего в мире.

Я знаю, что Антона никогда не обвиняли в употреблении допинга. Мы все оказались сейчас в неприятной ситуации. Я не могу сейчас занять ни одну сторону. Не могу сказать, что Антон мой друг и я хочу видеть его на Олимпиаде. Но не могу и принять позицию МОК, потому что не понимаю ее.

Я оказался посередине, и это неправильно. Надеюсь, эта ситуация вскоре будет разрешена», – сказал Фуркад «СЭ».

Следом у Мартена состоялся занятный диалог с журналистом:

– Возможно, лучшим выходом стало бы, если бы Антон Шипулин сам попросил чиновников объяснить ему недопуск на Олимпиаду.

– Он это сделал, но не получил ответа.

– Хм.

После этого француз ушел в раздевалку.

В Пхёнчхане Фуркад стал восьмым в спринте, а следом выиграл пасьют.

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