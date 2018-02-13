Российский биатлонист перелез через забор в микст-зоне, чтобы не общаться с прессой

Российский биатлонист Антон Бабиков не захотел общаться с журналистами после гонки преследования на ОИ в Пхёнчхане.

Чтобы избежать общения со СМИ, Бабиков перелез через специальное ограждение в микст-зоне. В гонке преследования спортсмен занял 40-е место, допустив четыре промаха на четырех рубежах.

После гонки Бабиков в инстаграме поблагодарил болельщиков за поддержку:

Ранее Бабиков занял 57-е место в спринте и высоко оценил собственную скорость: «На трассе были нормальные ощущения. Я доволен скоростью, хотя, конечно, она не идеальна. Для первого дня, после долгого ожидания и таких препятствий она неплохая».

Следующий старт Бабикова – индивидуальная гонка, которая пройдет 15 февраля.

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