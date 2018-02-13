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Российский биатлонист перелез через забор в микст-зоне, чтобы не общаться с прессой
Хороший способ, если ты не в настроении давать комментарии.
Российский биатлонист Антон Бабиков не захотел общаться с журналистами после гонки преследования на ОИ в Пхёнчхане.
Чтобы избежать общения со СМИ, Бабиков перелез через специальное ограждение в микст-зоне. В гонке преследования спортсмен занял 40-е место, допустив четыре промаха на четырех рубежах.
После гонки Бабиков в инстаграме поблагодарил болельщиков за поддержку:
- Ранее Бабиков занял 57-е место в спринте и высоко оценил собственную скорость: «На трассе были нормальные ощущения. Я доволен скоростью, хотя, конечно, она не идеальна. Для первого дня, после долгого ожидания и таких препятствий она неплохая».
- Следующий старт Бабикова – индивидуальная гонка, которая пройдет 15 февраля.
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