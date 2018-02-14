«В 21 у меня было тело 80-летней». Биатлонистка, которая пережила потерю брата и операцию на сердце

Собаки начали лаять, потому что хозяйка разрыдалась перед телевизором. «Они подумали, что со мной что-то случилось», – объясняла Росанна. Ее старшая сестра Чандра только что выиграла олимпийское золото Турина, слезы – естественная реакция на событие. В феврале 2006-го Росанна не расставалась с учебниками из-за грядущих выпускных экзаменов, страдала от сместившегося позвоночного диска и воспаленного тазобедренного сустава, но забывала о проблемах во время трансляций гонок сестры.

Чандра КроуфордGetty Images

Победа Кроуфорд-старшей в лыжном спринте стала сенсацией, до Олимпиады канадка лишь однажды поднималась на подиум в рамках Кубка мира. Росанна радовалась успеху сестры и гадала, сможет ли когда-нибудь тоже выступать на серьезном уровне – болячки мешали высоким результатам.

Семья жила в Кэнморе, небольшом городке в 100 километрах от Калгари. В 1988-м специально под зимнюю Олимпиаду здесь соорудили лыжный комплекс. Росанна, Чандра и их брат Джордан все детство зависали на бывшем олимпийском объекте.

Отпраздновав 10-й день рождения, ребенку разрешалось попробовать силы в биатлоне. Через схему прошли все трое, но с винтовкой осталась только Росанна: Чандра сконцентрировалась на лыжных гонках из-за проблем со стрельбой, а не слишком перспективный Джордан пошел учиться на повара.

Росанна КроуфордGetty Images

«Я просто влюбилась в биатлон. Это очень тяжелый, но захватывающий вид спорта», – Росанна быстро определилась с делом всей жизни. Биатлон оккупировал сознание, но тело сопротивлялось. В 20 у Кроуфорд обнаружили наджелудочковую тахикардию – болезнь, которая встречается примерно у двух человек из тысячи.

При нагрузках сердце билось со скоростью 250 ударов в минуту. Дошло до того, что из-за обычного подъема на лестницу грудную клетку разрывало на части от боли. Операция решила проблему, но ослабила иммунитет. Росанна не могла нормально соревноваться из-за постоянных простуд, поэтому пришлось удалить гланды. Перед Олимпиадой-2010 в Ванкувере биатлонистка отшучивалась: «Мне 21, но тело как у 80-летней».

Кроуфорд намучилась на старте карьеры, но не забросила спорт. Здоровье больше не беспокоило и позволило полностью переключиться на биатлон. Росанна осуществила мечту, съездив на две Олимпиады вместе с Чандрой, изредка забиралась в цветочные церемонии и стала лидером сборной. Кроуфорд – единственная биатлонистка из Канады, вошедшая в топ-50 по итогам сезона-2017/18.

Размеренный ход жизни нарушил мрачный инцидент в апреле прошлого года. Росанна вместе с Чандрой отдыхали на Гавайях, когда позвонил отец и сообщил страшную новость: Джордана больше нет. Ему было всего 30.

Мужчина умер от передозировки алкоголем. Он отучился на повара, работал шефом в одном из лучших ресторанов Кэнмора, посещал режиссерские курсы, но совмещал нормальную жизнь с наркотой и спиртным. «Джордан был моим самым большим фанатом. Он всегда чувствовал себя плохо, когда видел, что я за него слишком переживаю», – Росанна признавала зависимость брата, но не хотела верить в его смерть.

Из депрессии помогали выбраться близкие, тренерский штаб и партнеры по национальной команде. Кроуфорд делала вид, что все в порядке, но в любой момент могла разрыдаться. Летом сборная приехала тренироваться на Канадские Скалистые горы, и уже в первый день сборов Росанна утирала слезы – иногда они приезжали сюда покататься на лыжах с Джорданом.

Росанна КроуфордGetty Images

Из-за семейного горя Кроуфорд слабо подготовилась к сезону-2017/18 – к январю на счету канадки было только два заезда в очки на этапах Кубка мира. Прорвало только после Нового года: отбыв ссылку на Кубке IBU, Росанна завоевала бронзу индивидуальной гонки в Рупольдинге. «Я всю жизнь провела, мечтая попасть на подиум, поэтому очень горжусь собой. Особенно тем, что закрыла 20 мишеней из 20 – такого в моей карьере еще не было», – ликовала атлетка.

Перед путешествием в Пхёнчхан подъехал еще один повод для радости. В конце января биатлонист мужской канадской сборной Брендан Грин сделал Росанне предложение. Пара вместе уже почти 10 лет: Грин был рядом после операций, помогал справиться с потерей брата.

В Южной Корее 29-летняя Кроуфорд завалила спринт, финишировав 53-й, но исправилась в следующем забеге. В пасьюте канадка отыграла 34 позиции и закончила гонку на 19-м месте – лучший результат за три Олимпиады. В индивидуалке нужно замахнуться на большее: Росанна обещала себе бороться в память о брате, который всегда в нее верил.

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