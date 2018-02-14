В Корее жуткий ураган. Вслед за слаломом перенесли женскую индивидуальную гонку в биатлоне

В Пхёнчхане резко ухудшилась погода, из-за которой женскую индивидуальную гонку на Олимпиаде перенесли на сутки. Официально причины переноса не называются, но, вероятно, гонку отложили из-за сильного урагана, обрушившегося на Пхёнчхан.

За награды будут бороться 87 спортсменок. Первой стартует представительница Японии Фуюко Татизаки. Российская биатлонистка Ульяна Кайшева отправится в гонку 15-й, ее соотечественница Татьяна Акимова – 64-й, сообщает Олимпийская информационная система.

Мужчины тоже выйдут на старт 15 февраля. Они проедут индивидуальную гонку на 20 км.

Ветер разгромил пункты допуска зрителей в олимпийском парке. Один из корейцев еле удержал коляску с ребенком, которую едва не унесло сильнейшим порывом ветра.

Ранее из-за сильных порывов ветра перенесли соревнования в слаломе и гигантском слаломе у женщин.

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