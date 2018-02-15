Антон Бабиков подставляет Россию на Играх-2018. Результатами и поступками

Русские биатлонисты проваливают сезон со скоростью пущенной в космос Tesla и реагируют на это с тем же презрением, с каким встречают новости об Илоне Маске, например, в Госдуме – нет, мы просто готовимся к чему-то глобальному и масштабному, а локальные сложности есть и на Западе. В СБР спокойно смотрят на олимпийские результаты, ведь боятся им нечего – оправдания, что Шипулин не поехал в Пхёнчхан, а в обеих командах не набралось атлетов на эстафеты, устроят чиновников Минспорта на разборе полетов. Босс российского биатлона Кравцов с нового года не светится на публике, чтобы не объяснять новые фейлы спортсменов.

Главный клоун на этих Играх – Антон Бабиков. Один из четырех русских биатлонистов выступил так же, как и остальная сборная, зато устроил себе максимальный пиар. Он еще по ходу сезона шлепал тренеров в прямом эфире и намекал, что команда не понимает штаб – в биатлоне так не принято, с пушками на коучей не выходят даже при сильных проблемах.

В Южной Корее у Антона окончательно сжигаются нервы, и с ними спортсмен справляется хуже, чем Владимир Мединский со сценариями к фильмам. В олимпийском спринте он пришел к финишу 57-м с проигрышем больше четырех минут, при том что и тренер Гросс говорил, что команда готова, и сам Бабиков чувствовал на сборах какую-то другую форму, отличную от прошлых гонок. Объяснений два: либо конкретно в этом случае Антон прикрывает факапы специалистов, либо не чувствует спада в физике. В 26 лет после двух полноценных сезонов на Кубке мира.

После спринта атлет надеялся на индивидуальную гонку, хотя только ходом уступил Фуркаду 68 секунд и промазал четыре раза. В классике отставание выросло бы до пяти минут – неужели Бабикову не стыдно говорить такие откровенные глупости?

В Пхёнчхане он поздравил лыжника Спицова фразой «он сегодня победитель, единственный здоровый спортсмен», когда пьедестал загребли норвежцы – повезло, что скандинавы не раздули скандал. МОК пристально следит за всеми словами и жестами ОАР: шорт-трекисту Елистратову досталось просто за то, что посвятил бронзу отстраненным спортсменам. Представьте, что случится с намеками на допинг, астму и другие стимуляторы. При грамотном PR-сопровождении любую цитату Бабикова можно развернуть как разжигание войны, и просто чудо, что на него не навели перископы зарубежные медиа.

Похвастаться сборной в Пхёнчхане откровенно нечем, а мужская часть не поднималась выше 40-го места. Бабиков – лучший биатлонист России на Олимпиаде и второй после Шипулина из русских в Кубке мира, но мотивации в Корее у него ноль. Он сам говорит, что Игры-2018 не главный старт в его жизни – в 26 для завершения карьеры рано, для надежд на расцвет уже поздно. 44-летний Бьорндален умирает на тренировках для одной поездки в Пхёнчхан, 20-летний Самуэльссон забирает первую медаль на взрослом уровне сразу на Олимпиаде, а русский биатлонист даже не горит тем, чтобы выбраться из функциональной ямы.

Себастьян Самуэльссон, Швеция, Пхёнчхан-2018Eurosport

Сцена с побегом от журналистов через забор прекрасна сама по себе (не верьте объяснениям пресс-службы, холод – просто отговорка). Биатлонисты в принципе более открытые к медиа, чем футболисты, простой игнор в микст-зоне уже выглядел бы странно, но Бабиков вместо того, чтобы объяснить фейл и замерзшие руки репортерам, просто слинял. Так проще – не надо отвечать, почему лыжи бежали так медленно, а стрельба подвела в очередной раз.

Результатами сборная России в Пхёнчхане точно не запомнится (если только антирекордами), но и устраивать такие перформансы – позорно и низко. В Сочи сноубордист Алексей Соболев написал на шлеме номер телефона и попросил девушек скидывать голые фотки. Результат – получил нужные картинки по iMessage, стал героем дня и раздал миллион интервью за сутки. Шансы на медаль? Такие же, как у Антона Бабикова в окружении норвежцев, немцев и Фуркада. Но Соболев превратил выступление в шоу простой бумажкой с надписью фломастером, а биатлонист, ради пары дежурных слов которого в Корею приехали русские журналисты, скрывается бегством.

Антон БабиковEurosport

МОК давно объявил, что за хорошее поведение на закрытии олимпийские атлеты из России пройдут не под белым флагом с пятью кольцами, а под бело-сине-красным. Оттого чиновники так легко возбуждаются на каждое высказывание, которое отдаленно похоже на провокацию, – это просто их работа, а не поставленная задача замочить русских. Поступки Бабикова отдаляют сборную от трансформации из уродливой гусеницы ОАР в бабочку Россию – поразительно, что про это ничего не сказали ни в Международном комитете, ни в IBU, ни в ОКР.

На открытии Игр отечественные спортсмены выглядели молодыми, красивыми и абсолютно космополитичными – селфи, улыбки, приветствия, все, как у всех. Не нужно заявлять участие в Олимпиаде как миссию или месть за отстраненных – это уже радость, уже счастье быть среди лучших. В Пхёнчхане нужно подавать и продвигать Россию через добро и красоту. Пока у Антона Бабикова получается лишь молчание и скорбь.

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